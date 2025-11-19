Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фанаты этого не могут простить: кто убил Джона Коннора?

Фанаты этого не могут простить: кто убил Джона Коннора?

19 ноября 2025 12:00
Кадр из фильма «Терминатор: Темные судьбы»

По мнению поклонников, такой сюжетный твист полностью перечеркнул канон.

Фанаты «Терминатора» особенно остро восприняли один поворот в «Темных судьбах». Создатели решили убить Джона Коннора, что многие сочли предательством наследия первых фильмов.

Действие переносит зрителей в 1998 год — эпоху, когда последствия «Судного дня» должны были остаться позади. Но именно здесь машина из будущего в облике Арнольда Шварценеггера завершает свою изначальную программу.

Терминатор все же устранил юного Джона Коннора на глазах у Сары. Это мгновенно перечеркивает всю предыдущую борьбу за будущее.

Кадр из фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Сюжетное решение вызвало волну недовольства среди поклонников франшизы. Спустя годы режиссер Тим Миллер объяснил ситуацию.

Он сообщил, что идея устранить Джона Коннора изначально принадлежала Джеймсу Кэмерону как продюсеру проекта. При этом Миллер сразу подчеркнул, что лично полностью поддерживал этот смелый творческий ход, считая его необходимым для обновления саги.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько человек на самом деле убил железный Арни в фильме 1984 года.

Фото: Кадры из фильма «Терминатор: Темные судьбы» (2019)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Трюкачи в духе Робина Гуда были в реальности? Кого в «Иллюзии обмана» списали с настоящего человека Трюкачи в духе Робина Гуда были в реальности? Кого в «Иллюзии обмана» списали с настоящего человека Читать дальше 19 ноября 2025
Объясняем, почему монстры в «Мгле» не выходили из тумана: версии зрителей убедительней, чем официальная Объясняем, почему монстры в «Мгле» не выходили из тумана: версии зрителей убедительней, чем официальная Читать дальше 19 ноября 2025
Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский Читать дальше 18 ноября 2025
Глядя на экран, в это невозможно поверить: сколько лет было Джону Коннору в «Терминаторе 2»? Глядя на экран, в это невозможно поверить: сколько лет было Джону Коннору в «Терминаторе 2»? Читать дальше 18 ноября 2025
«Ничего не вышло»: режиссер «настоящего» «Голого пистолета» жестко прошелся по ремейку с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон «Ничего не вышло»: режиссер «настоящего» «Голого пистолета» жестко прошелся по ремейку с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон Читать дальше 18 ноября 2025
Минобороны и Пентагон стоят на ушах от новинки Netflix: сценарист «Дома динамита» уже заявил, что сюжет боевика — реален Минобороны и Пентагон стоят на ушах от новинки Netflix: сценарист «Дома динамита» уже заявил, что сюжет боевика — реален Читать дальше 18 ноября 2025
К этому секрету подводила вся трилогия: зачем нужно «Око» в «Иллюзии обмана» К этому секрету подводила вся трилогия: зачем нужно «Око» в «Иллюзии обмана» Читать дальше 18 ноября 2025
«Нельзя просто так пройти мимо Толкиена»: 9 раз, когда «Игра престолов» повторяла «Властелина колец» (не плагиат, а вдохновение) «Нельзя просто так пройти мимо Толкиена»: 9 раз, когда «Игра престолов» повторяла «Властелина колец» (не плагиат, а вдохновение) Читать дальше 18 ноября 2025
Взмахивал дредами будто в рекламе шампуня: на самом деле эти пряди у Хищника — это даже не волосы Взмахивал дредами будто в рекламе шампуня: на самом деле эти пряди у Хищника — это даже не волосы Читать дальше 17 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше