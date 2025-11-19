Фанаты этого не могут простить: кто убил Джона Коннора?

Фанаты «Терминатора» особенно остро восприняли один поворот в «Темных судьбах». Создатели решили убить Джона Коннора, что многие сочли предательством наследия первых фильмов.

Действие переносит зрителей в 1998 год — эпоху, когда последствия «Судного дня» должны были остаться позади. Но именно здесь машина из будущего в облике Арнольда Шварценеггера завершает свою изначальную программу.

Терминатор все же устранил юного Джона Коннора на глазах у Сары. Это мгновенно перечеркивает всю предыдущую борьбу за будущее.

Сюжетное решение вызвало волну недовольства среди поклонников франшизы. Спустя годы режиссер Тим Миллер объяснил ситуацию.

Он сообщил, что идея устранить Джона Коннора изначально принадлежала Джеймсу Кэмерону как продюсеру проекта. При этом Миллер сразу подчеркнул, что лично полностью поддерживал этот смелый творческий ход, считая его необходимым для обновления саги.

