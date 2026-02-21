Фанаты детективов могут хлопать в ладоши: 8 серий «Молодого Шерлока» от Гая Ричи выйдут в один день — вот где смотреть

И не надо ждать очередной эпизод неделю. Это ли не счастье?

Фанаты детективного жанра наконец могут потирать ладони. История о юном Холмсе выходит на экран, и это не очередная вольная фантазия, а полноценная экранизация популярного книжного цикла.

Дата выхода сериала «Молодой Шерлок» уже объявлена, и для поклонников формат релиза станет приятным сюрпризом.

Сериал основан на романах Энди Лейна — всего их восемь. В центре первого сезона девятнадцатилетний Шерлок, студент, оказавшийся втянутым в расследование убийства в Оксфорде.

Причем он сам становится подозреваемым. Здесь Холмс еще не легенда, а импульсивный молодой человек, который учится просчитывать последствия и превращать хаос в систему.

К проекту причастен Гай Ричи, ранее снявший «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Джентльменов». Он уже работал с образом Шерлока в полнометражных фильмах и теперь возвращается к герою в сериальном формате. Шоураннером стал Мэттью Паркхилл, главную роль исполнил Хиро Файнс Тиффин.

Первый сезон включает 8 эпизодов. Все серии выйдут одновременно 4 марта на Amazon Prime Video.

Это история о становлении характера, о первой ошибке и первом настоящем деле. Именно такие моменты обычно и формируют легенду.