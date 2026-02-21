Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фанаты детективов могут хлопать в ладоши: 8 серий «Молодого Шерлока» от Гая Ричи выйдут в один день — вот где смотреть

Фанаты детективов могут хлопать в ладоши: 8 серий «Молодого Шерлока» от Гая Ричи выйдут в один день — вот где смотреть

21 февраля 2026 17:09
Кадр из сериала «Молодой Шерлок»

И не надо ждать очередной эпизод неделю. Это ли не счастье?

Фанаты детективного жанра наконец могут потирать ладони. История о юном Холмсе выходит на экран, и это не очередная вольная фантазия, а полноценная экранизация популярного книжного цикла.

Дата выхода сериала «Молодой Шерлок» уже объявлена, и для поклонников формат релиза станет приятным сюрпризом.

Сериал основан на романах Энди Лейна — всего их восемь. В центре первого сезона девятнадцатилетний Шерлок, студент, оказавшийся втянутым в расследование убийства в Оксфорде.

Причем он сам становится подозреваемым. Здесь Холмс еще не легенда, а импульсивный молодой человек, который учится просчитывать последствия и превращать хаос в систему.

К проекту причастен Гай Ричи, ранее снявший «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Джентльменов». Он уже работал с образом Шерлока в полнометражных фильмах и теперь возвращается к герою в сериальном формате. Шоураннером стал Мэттью Паркхилл, главную роль исполнил Хиро Файнс Тиффин.

Первый сезон включает 8 эпизодов. Все серии выйдут одновременно 4 марта на Amazon Prime Video.

Это история о становлении характера, о первой ошибке и первом настоящем деле. Именно такие моменты обычно и формируют легенду.

Фото: Кадр из сериала «Молодой Шерлок»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Netflix не будет тянуть интригу: 4 эпизода второй части 4 сезона «Бриджертонов» выйдут в один день — отметьте дату Netflix не будет тянуть интригу: 4 эпизода второй части 4 сезона «Бриджертонов» выйдут в один день — отметьте дату Читать дальше 21 февраля 2026
22 февраля финал «Рыцаря Семи Королевств»: объясняем, когда именно происходят события и при чём тут «Игра престолов» 22 февраля финал «Рыцаря Семи Королевств»: объясняем, когда именно происходят события и при чём тут «Игра престолов» Читать дальше 19 февраля 2026
«Укрытие» 3 сезон: что известно о сюжете, актёрах и премьере в 2026 году на Apple TV+ «Укрытие» 3 сезон: что известно о сюжете, актёрах и премьере в 2026 году на Apple TV+ Читать дальше 19 февраля 2026
После «Рыцаря Семи Королевств» — снова огонь: HBO готовит возвращение «Дома Дракона» с точной датой выхода 3 сезона После «Рыцаря Семи Королевств» — снова огонь: HBO готовит возвращение «Дома Дракона» с точной датой выхода 3 сезона Читать дальше 19 февраля 2026
С этой героиней «Игры престолов» Дункан из «Рыцаря Семи Королевств» связан напрямую: сначала об этом догадались фанаты, а потом и Мартин С этой героиней «Игры престолов» Дункан из «Рыцаря Семи Королевств» связан напрямую: сначала об этом догадались фанаты, а потом и Мартин Читать дальше 19 февраля 2026
«Первый отдел» — это безусловный хит телеканала НТВ»: зрители назвали 5 причин бешеной популярности сериала «Первый отдел» — это безусловный хит телеканала НТВ»: зрители назвали 5 причин бешеной популярности сериала Читать дальше 19 февраля 2026
У Тириона Ланнистера был реальный прототип в Англии: его судьба сложилась не так, как в «Игре престолов» У Тириона Ланнистера был реальный прототип в Англии: его судьба сложилась не так, как в «Игре престолов» Читать дальше 19 февраля 2026
Представьте: Огурцов пускается в твист — жаль, что эту сцену из «Карнавальной ночи» вырезали, а ведь фильм мог стать ещё смелее Представьте: Огурцов пускается в твист — жаль, что эту сцену из «Карнавальной ночи» вырезали, а ведь фильм мог стать ещё смелее Читать дальше 22 февраля 2026
Гуля в «Fallout» я полюбила с первой серии: он хоть и злодей, но у него есть огромный плюс Гуля в «Fallout» я полюбила с первой серии: он хоть и злодей, но у него есть огромный плюс Читать дальше 21 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше