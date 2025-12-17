Меню
Киноафиша Статьи Фанаты даже пароль «P@Rt3izFr&BrdZr2» расшифровали: 7 крайне умных и точных пасхалок в мультфильме «Зверополис 2»

17 декабря 2025 17:09
Кадр из фильма «Зверополис 2»

Но зрители сумели отыскать все намеки создателей.

«Зверополис 2» (2025) — тот редкий случай, когда сиквел не просто повторяет удачную формулу, а начинает играть на более взрослом поле. Здесь шутят не только для детей и родителей, но и для зрителей, которые выросли на боевиках 90-х, Кубрике и стримингах. Disney щедро раскидал отсылки — мы выбрали семь самых эффектных и действительно работающих.

Конь-мэр и привет боевикам 90-х

Новый мэр Зверополиса — бывшая кинозвезда, конь с героическим прошлым. В одном из архивных кадров он выглядит как вылитый Чак Норрис из «Вторжения в США». Это не просто визуальная шутка, а тонкий комментарий к образу «железных» лидеров прошлого: харизма есть, но время требует совсем других решений.

Квартира Ника — музей фанатского фетиша

Дом Николаса Уайлда — настоящий аттракцион для внимательных. Номер квартиры 23 отсылает к 1923 году — дате основания Walt Disney Company и легендарному фан-клубу D23. Постер The Roaring Stones пародирует The Rolling Stones, а его узор повторяет ковер-самолёт из «Аладдина». Вишенка на торте — комикс Thorse, звериная версия Тора, с издательством «JB Comics» — инициалами режиссёра Джареда Буша.

«Рататуй» и «Всё везде и сразу» — двойной удар

Во время погони с повара-льва слетает колпак, и под ним обнаруживается крыса, управляющая им за волосы. Да, это прямой привет «Рататую». Но сразу следом енот-повар выкрикивает «Я так и знал!» — и тут уже включается отсылка к «Всё везде и сразу» с енотом-кукловодом. Уровень мета-юмора здесь почти пиксаровский, но с фирменной диснеевской лёгкостью.

Тюремная камера из «Молчания ягнят»

Кадр из фильма «Зверополис»

Возвращение Барашкис — один из самых мрачных и смешных моментов фильма. Овечка сидит в камере с пуленепробиваемым стеклом, визуально скопированной с клетки Ганнибала Лектера. Контраст между милым видом и пугающей постановкой работает идеально — и для шутки, и для атмосферы.

Сковородка Рапунцель — оружие вне времени

В разгар событий Ник бьёт змею Гарри… сковородкой. Да, именно той самой — сигнатурным оружием Рапунцель из «Запутанной истории». Disney аккуратно напоминает: их вселенная давно живёт по своим законам, где бытовой предмет может быть эпичнее меча.

Снежный лабиринт и Кубрик

Погоня по заснеженному лабиринту в поместье Линксли — чистое «Сияние». Хромающий антагонист, композиция кадров, тревожная музыка — всё это считывается моментально. Это уже не детская пасхалка, а полноценная кинематографическая цитата, рассчитанная на взрослого зрителя.

Намёк на «Зверополис 3»

Самая дальнобойная пасхалка — пароль на стикере в офисе: «P@Rt3izFr&BrdZr2». Фанаты расшифровали его как «Part 3 is for real, and birds are too». После титров на подоконник Джуди падает птичье перо — и сомнений почти не остаётся. Птицы в мире Зверополиса — это уже заявка на новый виток вселенной.

«Зверополис 2» доказывает: Disney умеет взрослеть вместе со своей аудиторией. Здесь пасхалки не ради галочки, а как часть большого разговора — о кино, культуре и том, как меняется мир вокруг. И именно поэтому мультфильм так приятно пересматривать, ставя паузу и улыбаясь: «Ага, я это заметил».

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.

Фото: Кадр из фильма «Зверополис 2»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
