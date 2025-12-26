Фанаты «Чернобыля» точно оценят этот политический триллер: The New York Times даже включила сериал в список лучших

Даже жаль, что о нем мало кто слышал.

Если для вас «Чернобыль» остаётся эталоном того, как кино может говорить о катастрофах без истерики и упрощений, есть отличная новость. Один из самых сильных историко-политических сериалов последних лет — проект, который The New York Times включила в список лучших, — наконец-то стал доступен для просмотра. Речь о «Ночи на улице» Марко Беллоккьо.

Сериал, который работает по тем же законам, что и «Чернобыль»

«Ночь на улице» (2022) — это не триллер и не реконструкция ради зрелища. Как и «Чернобыль», сериал отказывается от привычных драматургических костылей: здесь нет одного злодея, нет героя-спасителя и нет эффектных разоблачений. Вместо этого — система. Медленная, вязкая, осторожная до паралича.

В центре сюжета — похищение и убийство премьер-министра Италии Альдо Моро в 1978 году боевиками «Красных бригад». История, которую в Италии разбирали десятилетиями, но Беллоккьо интересует не «кто виноват», а «как это стало возможным».

Катастрофа, собранная из промедлений

Сериал построен как мозаика из глав — каждая показывает ситуацию с новой точки зрения: правительство, семья Моро, Ватикан, сами террористы. Все уверены, что действуют рационально. Все считают свои решения взвешенными. И именно из этих «разумных» шагов складывается трагедия.

Заседания затягиваются, формулировки смягчаются, ответственность расплывается между комитетами. Никто не делает откровенно подлого выбора — и именно поэтому финал ощущается особенно невыносимым. Это кино о том, как осторожность становится формой насилия.

Альдо Моро без ореола мученика

Фабрицио Гифуни играет Моро без пафоса и героизации. Его персонаж — не святой и не символ, а прагматик, который до последнего верит в институты. Даже находясь в плену, он убеждён, что государство обязано договориться.

Самое страшное в этой линии — не физические страдания, а ожидание. Письма доходят, их читают, анализируют, обсуждают. Но ответа нет. Моро медленно осознаёт: о нём говорят слишком много, чтобы что-то сделать.

Почему «Ночь на улице» важна именно сейчас

Современные политические драмы любят простые эмоции — возмущение, гнев, катарсис. «Ночь на улице» идёт в противоположную сторону. Она лишает зрителя морального комфорта и показывает, как катастрофы рождаются не из злого умысла, а из бюрократии, страха ответственности и бесконечных «ещё не время».

Как и «Чернобыль», этот сериал доказывает: трагедии редко случаются внезапно. Чаще всего они складываются постепенно — из совещаний, пауз и правильно оформленных отказов.

Если вы цените историческое кино, которое не объясняет, а заставляет понимать, «Ночь на улице» — обязательный к просмотру опыт. Это тяжёлый, холодный и очень честный сериал. Именно поэтому он так долго не отпускает.

