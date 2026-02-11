Фанаты Брагина могут ликовать — еще один культовый проект получит продолжение: жду не меньше «Первого отдела»

Уже скоро зрители увидят продолжение «Первого отдела», однако это не единственная новинка. Также в 2026 году стоит ждать продолжение и другого сериала, а именно «Тверская». Что ждать от новых эпизодов?

Что известно

Это третий сезон захватывающего сериала на НТВ, где главный герой Иван Соболев, сыгранный Иваном Колесниковым, противостоит банде грабителей и борется с коррупцией в правоохранительных органах. В этом сезоне обещается новая любовная драма с участием Луизы и возлюбленной Соболева из Новосибирска. К коллективу ОВД присоединится новый специалист — эксперт Герда Веригина. Ее роль исполнит Александра Розанова.

Почему стоит обратить внимание

Прежде всего, это очень захватывающая история. Главный герой, Иван Соболев, вернувшись в столицу, преследует гастролирующую банду грабителей, параллельно сталкиваясь с коррупцией, которая коснулась даже генералов МВД.

Нас ждут любимые герои. В центре сюжета остаются Бондарев, Лазарев и Лёвушка, а к ним присоединяется новый эксперт ОВД — Герда Веригина.

Может понравится аутентичная московская атмосфера. События разворачиваются в самой Москве, погружая зрителей в интригующий мир столичной преступности.

Новый сезон обещает продолжить успех предыдущих, углубляя детективные линии и личные драмы героев.