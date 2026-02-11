Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фанаты Брагина могут ликовать — еще один культовый проект получит продолжение: жду не меньше «Первого отдела»

Фанаты Брагина могут ликовать — еще один культовый проект получит продолжение: жду не меньше «Первого отдела»

11 февраля 2026 20:04
Кадр из сериала «Первый отдел»

Иван Колесников активно снимается. 

Уже скоро зрители увидят продолжение «Первого отдела», однако это не единственная новинка. Также в 2026 году стоит ждать продолжение и другого сериала, а именно «Тверская». Что ждать от новых эпизодов?

Что известно

Это третий сезон захватывающего сериала на НТВ, где главный герой Иван Соболев, сыгранный Иваном Колесниковым, противостоит банде грабителей и борется с коррупцией в правоохранительных органах. В этом сезоне обещается новая любовная драма с участием Луизы и возлюбленной Соболева из Новосибирска. К коллективу ОВД присоединится новый специалист — эксперт Герда Веригина. Ее роль исполнит Александра Розанова.

Почему стоит обратить внимание

Прежде всего, это очень захватывающая история. Главный герой, Иван Соболев, вернувшись в столицу, преследует гастролирующую банду грабителей, параллельно сталкиваясь с коррупцией, которая коснулась даже генералов МВД.

Нас ждут любимые герои. В центре сюжета остаются Бондарев, Лазарев и Лёвушка, а к ним присоединяется новый эксперт ОВД — Герда Веригина.

Может понравится аутентичная московская атмосфера. События разворачиваются в самой Москве, погружая зрителей в интригующий мир столичной преступности.

Новый сезон обещает продолжить успех предыдущих, углубляя детективные линии и личные драмы героев.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Рейтинг 8.0 дан не просто так: эти 3 сериала НТВ вы могли не заметить — на замену «Первому отделу» и с любимым Фомой Рейтинг 8.0 дан не просто так: эти 3 сериала НТВ вы могли не заметить — на замену «Первому отделу» и с любимым Фомой Читать дальше 12 февраля 2026
«Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось? «Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось? Читать дальше 12 февраля 2026
Что посмотреть перед «Первым отделом»: на эти 3 коротких детектива точно хватит времени Что посмотреть перед «Первым отделом»: на эти 3 коротких детектива точно хватит времени Читать дальше 12 февраля 2026
Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской Читать дальше 12 февраля 2026
Настолько реалистично, что приезжала полиция: как снимали 5 сезон «Первого отдела» — премьера уже 16 февраля в 20:00 на НТВ Настолько реалистично, что приезжала полиция: как снимали 5 сезон «Первого отдела» — премьера уже 16 февраля в 20:00 на НТВ Читать дальше 12 февраля 2026
Что на самом деле связывает Хранительницу и деда Славу из «Вампиров средней полосы»: звезды молчат об этом полвека Что на самом деле связывает Хранительницу и деда Славу из «Вампиров средней полосы»: звезды молчат об этом полвека Читать дальше 12 февраля 2026
Силовики кривятся от ляпов, когда на НТВ идет «Первый отдел»: «Это бред!» Силовики кривятся от ляпов, когда на НТВ идет «Первый отдел»: «Это бред!» Читать дальше 12 февраля 2026
Фома из «Невского» вновь влюбляет, но сериал другой: эту 4-х серийную мелодраму посмотрела на одном дыхании Фома из «Невского» вновь влюбляет, но сериал другой: эту 4-х серийную мелодраму посмотрела на одном дыхании Читать дальше 12 февраля 2026
У всех на слуху «Шеф» и «Невский», но НТВ — «золотая жила» детективов: эти 3 сериал вы могли пропустить, а зря У всех на слуху «Шеф» и «Невский», но НТВ — «золотая жила» детективов: эти 3 сериал вы могли пропустить, а зря Читать дальше 12 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше