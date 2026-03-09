Меню
Фанаты «Бандитского Петербурга» до сих пор не знают предысторию: 16 серий сведут с ума — сюжет невероятен

9 марта 2026 15:13
Кадр из сериала «Экспроприатор»

Юность Барона была непростой. 

«Бандитский Петербург» уже много лет любим поклонников криминального жанра, в том числе и первая часть сериала «Барон». Роль вора в законе Барона блистательно сыграл Кирилл Лавров. Однако мало кто знает, что есть сериал, который рассказывает о юности и молодых годах Барона.

Сюжет сериала «Экспроприатор»

Криминальная драма, освещающая жизненный путь Юрия «Барона» Алексеева. Рассказ идет от его блокадного детства до превращения в известного вора 1960-х годов: он обирает лишь тех, кто обогатился за счет чужих несчастий, действуя по собственному кодексу чести.

Почему стоит посмотреть

Если вы цените глубокие, человечные истории, этот сериал просто обязателен к просмотру. Он делает ставку не на эффектные погони и криминал, а на судьбы и страдания людей, показывая, как в нечеловеческих условиях можно сохранить себя и свой внутренний стержень. Персонаж Артема Ткаченко вызывает искреннее сочувствие: он не просто преступник, а своего рода «Робин Гуд», который берет только у тех, кто нажился на чужой беде.

Одновременно сериал проливает свет на Барона, раскрывая мотивацию и черты характера, которые раньше могли казаться загадкой. Этот сериал идеален для тех, кто ищет и детектив, и мелодраму. Сюжет просто невероятен, ведь во время просмотра ты не можешь точно понять, что ждет того или иного героя.

Фото: Кадр из сериала «Экспроприатор»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
