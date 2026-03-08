Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фанатов поразила жестокость «Первого отдела» — такого треша раньше не было: «Зачем столько крови?»

Фанатов поразила жестокость «Первого отдела» — такого треша раньше не было: «Зачем столько крови?»

8 марта 2026 08:56
Кадр из сериала «Первый отдел»

Критика новых серий продолжается.

Финал «Первого отдела» уже показали по телевизору, а обсуждения пятого сезона все ещё не утихают. Больше всего конечно достается сценаристам за сомнительные твисты, а также исполнителям главных ролей.

Критика звучит в адрес таких персонажей, как Шибанов, жена Брагина и его сын. По мнению зрителей, их характеры к пятому сезону настолько изменились, что не имеют ничего общего с началом истории.

Кадр из сериала «Первый отдел»

Но в общей массе критики встречались и неожиданные упреки. «Первый отдел» нравился зрителям за баланс служебной работы героев и их личных драм.

При этом, расследования преступлений были показаны тонко, в духе лучших детективов прошлого. Но на этот раз канал НТВ сделал ставку на зрелищность, и такое обилие крови и драк отпугнуло фанатов.

«Слишком много кровавых сцен. Лучше бы побольше психологии, то есть самого расследования!», «Все герои вели себя просто неадекватно, плюс картину напичкали сценами кровавой бойни. Получился совершенно другой сериал», «Очень много жестоких сцен стало в 5 сезоне, невозможно смотреть, зачем столько крови показывать», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из сериала «Первый отдел»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Финал был не финалом? В Сети уверены, что ещё 10 потеряшек-серий 5 сезона «Первого отдела» выйдут летом — аргументы железные Финал был не финалом? В Сети уверены, что ещё 10 потеряшек-серий 5 сезона «Первого отдела» выйдут летом — аргументы железные Читать дальше 8 марта 2026
«Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта «Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта Читать дальше 7 марта 2026
Рекордные рейтинги и шквал критики: как 5-й сезон «Первого отдела» превратил главный хит НТВ в самый спорный (и провальный) Рекордные рейтинги и шквал критики: как 5-й сезон «Первого отдела» превратил главный хит НТВ в самый спорный (и провальный) Читать дальше 6 марта 2026
«Первый отдел» сразу забудете: эта новинка влюбит в себя сразу — анонс уже впечатляющий и Каверин из хита НТВ «Первый отдел» сразу забудете: эта новинка влюбит в себя сразу — анонс уже впечатляющий и Каверин из хита НТВ Читать дальше 9 марта 2026
5 сезон закончился, но Брагин с Шибановым вернулись: на НТВ вышла «секретная серия» «Первого отдела» — еще 50 минут новых расследований 5 сезон закончился, но Брагин с Шибановым вернулись: на НТВ вышла «секретная серия» «Первого отдела» — еще 50 минут новых расследований Читать дальше 9 марта 2026
Все думали, что Иван Колесников и есть Брагин, но ошибались: актер сделал неожиданное признание о герое «Первого отдела» Все думали, что Иван Колесников и есть Брагин, но ошибались: актер сделал неожиданное признание о герое «Первого отдела» Читать дальше 9 марта 2026
В начале марта НТВ определил самый успешный сериал на ТВ за последние 5 лет: рейтинг 8,4% не даст соврать В начале марта НТВ определил самый успешный сериал на ТВ за последние 5 лет: рейтинг 8,4% не даст соврать Читать дальше 8 марта 2026
«Не вывозят даже Константинов и Анищенко», «Почему так слабо?»: первые отзывы о сериале «Новая земля» НТВ оказались жесткими «Не вывозят даже Константинов и Анищенко», «Почему так слабо?»: первые отзывы о сериале «Новая земля» НТВ оказались жесткими Читать дальше 8 марта 2026
В «Первом отделе» уже испортились все, кроме идеального Брагина: «Такие личности редкость, они не выдумка» В «Первом отделе» уже испортились все, кроме идеального Брагина: «Такие личности редкость, они не выдумка» Читать дальше 8 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше