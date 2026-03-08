Фанатов поразила жестокость «Первого отдела» — такого треша раньше не было: «Зачем столько крови?»

Финал «Первого отдела» уже показали по телевизору, а обсуждения пятого сезона все ещё не утихают. Больше всего конечно достается сценаристам за сомнительные твисты, а также исполнителям главных ролей.

Критика звучит в адрес таких персонажей, как Шибанов, жена Брагина и его сын. По мнению зрителей, их характеры к пятому сезону настолько изменились, что не имеют ничего общего с началом истории.

Но в общей массе критики встречались и неожиданные упреки. «Первый отдел» нравился зрителям за баланс служебной работы героев и их личных драм.

При этом, расследования преступлений были показаны тонко, в духе лучших детективов прошлого. Но на этот раз канал НТВ сделал ставку на зрелищность, и такое обилие крови и драк отпугнуло фанатов.