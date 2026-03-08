Фанатов поразила жестокость «Первого отдела» — такого треша раньше не было: «Зачем столько крови?»

Финал «Первого отдела» уже показали по телевизору, а обсуждения пятого сезона все ещё не утихают. Больше всего конечно достается сценаристам за сомнительные твисты, а также исполнителям главных ролей.
Критика звучит в адрес таких персонажей, как Шибанов, жена Брагина и его сын. По мнению зрителей, их характеры к пятому сезону настолько изменились, что не имеют ничего общего с началом истории.
Но в общей массе критики встречались и неожиданные упреки. «Первый отдел» нравился зрителям за баланс служебной работы героев и их личных драм.
При этом, расследования преступлений были показаны тонко, в духе лучших детективов прошлого. Но на этот раз канал НТВ сделал ставку на зрелищность, и такое обилие крови и драк отпугнуло фанатов.
«Слишком много кровавых сцен. Лучше бы побольше психологии, то есть самого расследования!», «Все герои вели себя просто неадекватно, плюс картину напичкали сценами кровавой бойни. Получился совершенно другой сериал», «Очень много жестоких сцен стало в 5 сезоне, невозможно смотреть, зачем столько крови показывать», — пишут в Сети.