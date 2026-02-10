Фанатею от «Хрустального» и «Метода», но эти 3 психологических триллера не хуже — развязку знаю, но все равно пересматриваю

Если вы любите психологические триллеры в комбинации с мрачным детективом, то вам стоит обратить внимание на три российских проекта. Они характеризуются глубоким погружением в психологию героев, закрученным сюжетом и очень близки по стилю.

«Медиатор», рейтинг «Кинопоиска» — 8.1

«Медиатор» — это психологический триллер о мастере переговоров Андрее Павлове. Он умеет манипулировать людьми, добиваясь от них нужных поступков. Оперируя методами МВД, без оружия нейтрализует террористов и урегулирует деловые конфликты, но в итоге сам попадает в ловушку своих приемов и перестает различать правду и игру.

Главную роль в проекте исполнил многоликий Андрей Бурковский. Смотреть стоит не только ради актерской игры, но и нетипичного сюжета. Однако нервную систему стоит подготовить, ведь методы героев очень «грязные».

«Внутри убийцы», рейтинг «Кинопоиска» — 7.4

Атмосферный российский детективный триллер по мотивам бестселлера Майка Омера, действие которого перенесено в Санкт‑Петербург. В центре сюжета — талантливый профайлер Зоя Волгина. Она ищет маньяка, который бальзамирует жертв и превращает их в так называемых «живых кукол».

Великолепная и максимально мрачная дуэль профайлера и маньяка. Вы точно увидите проработанную детективную линию, так как мини-сериал является экранизацией романа. Режиссером проекта является Владимир Мирзоев, известный по работе «Топи».

«Псих», рейтинг «Кинопоиска» — 7.4

Мрачная драма режиссера Федора Бондарчука о 40-летнем столичном психотерапевте Олеге, который сам остро нуждается в помощи. Со стороны он кажется успешным и счастливым, однако внутри скрываются настоящие демоны. В этом сериале можно встретить настоящее комбо: мрачная Москва, кризис среднего возраста и ментальные проблемы главного героя, который является профессионалом в своей сфере. Также интересно посмотреть на игру Константина Богомолова. Это актерский дебют режиссера именно в главной роли.