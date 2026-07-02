Фанатам российского сериала «Жуки» скучать точно не придется: ТНТ приготовил продолжение — но неожиданное

Поклонников «Жуков» ждет приятный сюрприз. Комедийный сериал, который с 2019 года остается одним из главных хитов ТНТ, получит собственный полнометражный фильм. Съемки уже стартовали, а в центре сюжета вновь окажется участковый Сергей Маслов.
Маслов решит устроить репетицию собственных похорон
По сюжету незадолго до своего 50-летия Сергей Маслов попадает в аварию. Врачи настаивают на срочной операции, но участковый категорически отказывается ложиться под нож. Вместо лечения он принимает неожиданное решение — организовать репетицию собственных похорон, чтобы лично проконтролировать, как все пройдет.
Разумеется, такой план быстро выходит из-под контроля. В итоге вся деревня объединяется, чтобы любой ценой спасти Маслова.
В фильме вернутся любимые герои
Главную роль вновь исполнит Максим Лагашкин. Компанию ему составят Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин и Павел Комаров, сыгравшие айтишников Никиту, Артемия и Дениса. Также к своим ролям вернутся Екатерина Стулова, Марьяна Спивак, Владимир Епифанцев, Анатолий Журавлев, Виктор Бычков, Дарья Алыпова, Игорь Верник и Артем Волобуев.
Кроме того, к актерскому составу присоединились Алексей Серебряков, Карина Мишулина и Юлия Яблонская.
Когда ждать премьеру
Точная дата выхода пока не объявлена. По предварительной информации, фильм выйдет в прокат в 2027 году. Съемки стартовали летом 2026 года в Подмосковье. Режиссером картины выступает Максим Пешков, который также работает над сценарием вместе с Сергеем Нотариусом.
Как отметил генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов, полнометражная версия сохранит все то, за что зрители полюбили сериал: фирменный юмор, знакомых персонажей и атмосферу, в которой даже самые безумные ситуации приходится решать сообща.