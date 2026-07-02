Фанатам российского сериала «Жуки» скучать точно не придется: ТНТ приготовил продолжение — но неожиданное

Поклонников «Жуков» ждет приятный сюрприз. Комедийный сериал, который с 2019 года остается одним из главных хитов ТНТ, получит собственный полнометражный фильм. Съемки уже стартовали, а в центре сюжета вновь окажется участковый Сергей Маслов.

Маслов решит устроить репетицию собственных похорон

По сюжету незадолго до своего 50-летия Сергей Маслов попадает в аварию. Врачи настаивают на срочной операции, но участковый категорически отказывается ложиться под нож. Вместо лечения он принимает неожиданное решение — организовать репетицию собственных похорон, чтобы лично проконтролировать, как все пройдет.

Разумеется, такой план быстро выходит из-под контроля. В итоге вся деревня объединяется, чтобы любой ценой спасти Маслова.

В фильме вернутся любимые герои

Главную роль вновь исполнит Максим Лагашкин. Компанию ему составят Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин и Павел Комаров, сыгравшие айтишников Никиту, Артемия и Дениса. Также к своим ролям вернутся Екатерина Стулова, Марьяна Спивак, Владимир Епифанцев, Анатолий Журавлев, Виктор Бычков, Дарья Алыпова, Игорь Верник и Артем Волобуев.

Кроме того, к актерскому составу присоединились Алексей Серебряков, Карина Мишулина и Юлия Яблонская.

Когда ждать премьеру

Точная дата выхода пока не объявлена. По предварительной информации, фильм выйдет в прокат в 2027 году. Съемки стартовали летом 2026 года в Подмосковье. Режиссером картины выступает Максим Пешков, который также работает над сценарием вместе с Сергеем Нотариусом.

Как отметил генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов, полнометражная версия сохранит все то, за что зрители полюбили сериал: фирменный юмор, знакомых персонажей и атмосферу, в которой даже самые безумные ситуации приходится решать сообща.