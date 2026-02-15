Меню
Фанатам «Первого отдела» стоит включить «Контуженного»: крутой детектив с рейтингом 7,4 с Батыревым и Полухиным (по вайбу — один в один)

15 февраля 2026 10:51
Кадр из сериала «Контуженный»

2 сезона уже вышли полностью.

Не все заметили, что за пределами самых обсуждаемых детективов есть проекты, работающие на ту же аудиторию, что и «Первый отдел». Один из них — сериал «Контуженный» (2023) с рейтингом 7,4 на Кинопоиске.

Это история не про эффектные погони, а про расследования и состояние человека, выбитого из привычной жизни.

Следствие как способ держаться

Главный герой Дмитрий Чистяков — бывший командир спецназа. После ранения и диагноза он отстранён от службы и теряет опору. По знакомству устраивается референтом в криминальную полицию, но уже на следующий день его друг погибает. Официальная версия — самоубийство, однако Чистяков начинает собственное расследование.

Сериал строится на процедуре: допросы, проверки, логика улик. Темп сдержанный, без перегруза экшеном. В этом он действительно близок по вайбу к «Первому отделу», где важнее ход дела, чем внешний драйв.

Особенность героя

После контузии Чистяков получает странную способность — прикасаясь к предметам, видит фрагменты чужих воспоминаний. Этот элемент подан аккуратно и не превращает историю в мистику. Он лишь добавляет инструмент к расследованию.

В главных ролях Антон Батырев и Кирилл Полухин. Серии по 42 минуты, уже вышло два сезона. «Контуженный» — пример крепкого телевизионного детектива без лишнего шума, но с рабочей интригой. Для тех, кому важны расследование и характер героя, это понятный выбор на вечер.

Фото: Кадр из сериала «Контуженный»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
