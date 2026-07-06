Фанатам «Первого отдела» — приготовиться: «Триикс Медиа» готовит к выходу новый сериал — на этот раз про ФСБ

Кинокомпания «Триикс Медиа», подарившая зрителям «Первый отдел», готовит новый остросюжетный проект. На этот раз создатели решили показать не расследования следователей, а мир специальных операций.

Одни герои становятся известными всей стране, а о других зрители почти ничего не знают. Новый сериал «Спецы» расскажет историю людей, чья работа часто остается за закрытыми дверями.

О чем будет сериал «Спецы»?

В центре сюжета окажутся сотрудники Центра специального назначения ФСБ. Главный герой — молодой офицер Игорь Ларионов, которого сыграл Денис Донской.

После окончания Рязанского высшего воздушно-десантного училища он попадает в элитное подразделение под руководство опытного подполковника Андрея Колпакова.

Для Ларионова служба становится серьезным испытанием. Ему предстоит не только участвовать в сложных операциях, но и понять: за каждым заданием стоят реальные люди, судьбы и решения, которые нельзя отменить.

Создатели отмечают, что главные персонажи — собирательные образы профессионалов, для которых работа стала частью жизни.

Почему проект может заинтересовать поклонников «Первого отдела»?

«Триикс Медиа» уже умеет делать истории о людях непростых профессий. «Первый отдел» полюбили не только за расследования, но и за героев — сильных, закрытых, со своими принципами и внутренними конфликтами.

Похоже, в «Спецах» ставка будет сделана именно на это. Не только экшен и опасные задания, но и характеры людей, которым приходится принимать решения в экстремальных ситуациях.

Для большей достоверности авторы работали с консультантами, а съемки проходили сразу в нескольких регионах — от Санкт-Петербурга и Ленинградской области до Пятигорска и Крыма.

Режиссером проекта стал Александр Черняев. В актерский состав вошли Денис Донской, Дмитрий Пчела, Илья Акинтьев, Марк Овчинников, Вячеслав Пронин и другие.

Точной даты выхода пока нет, но уже понятно: поклонникам серьезных российских сериалов с сильными героями стоит добавить «Спецов» в список ожидания.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».