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Фанатам «Первого отдела» — приготовиться: «Триикс Медиа» готовит к выходу новый сериал — на этот раз про ФСБ

6 июля 2026 06:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Первый отдел», «Спецы»

Пока детектив выглядит как потенциальный хит.

Кинокомпания «Триикс Медиа», подарившая зрителям «Первый отдел», готовит новый остросюжетный проект. На этот раз создатели решили показать не расследования следователей, а мир специальных операций.

Одни герои становятся известными всей стране, а о других зрители почти ничего не знают. Новый сериал «Спецы» расскажет историю людей, чья работа часто остается за закрытыми дверями.

О чем будет сериал «Спецы»?

В центре сюжета окажутся сотрудники Центра специального назначения ФСБ. Главный герой — молодой офицер Игорь Ларионов, которого сыграл Денис Донской.

После окончания Рязанского высшего воздушно-десантного училища он попадает в элитное подразделение под руководство опытного подполковника Андрея Колпакова.

Для Ларионова служба становится серьезным испытанием. Ему предстоит не только участвовать в сложных операциях, но и понять: за каждым заданием стоят реальные люди, судьбы и решения, которые нельзя отменить.

Создатели отмечают, что главные персонажи — собирательные образы профессионалов, для которых работа стала частью жизни.

Почему проект может заинтересовать поклонников «Первого отдела»?

«Триикс Медиа» уже умеет делать истории о людях непростых профессий. «Первый отдел» полюбили не только за расследования, но и за героев — сильных, закрытых, со своими принципами и внутренними конфликтами.

Похоже, в «Спецах» ставка будет сделана именно на это. Не только экшен и опасные задания, но и характеры людей, которым приходится принимать решения в экстремальных ситуациях.

Для большей достоверности авторы работали с консультантами, а съемки проходили сразу в нескольких регионах — от Санкт-Петербурга и Ленинградской области до Пятигорска и Крыма.

Режиссером проекта стал Александр Черняев. В актерский состав вошли Денис Донской, Дмитрий Пчела, Илья Акинтьев, Марк Овчинников, Вячеслав Пронин и другие.

Точной даты выхода пока нет, но уже понятно: поклонникам серьезных российских сериалов с сильными героями стоит добавить «Спецов» в список ожидания.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел», «Спецы»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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