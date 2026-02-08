Фанатам «Первого отдела» — приготовиться: этот сериал НТВ снят по той же формуле

В начале 2026 года в эфире НТВ заметно преобладали повторы, и у части аудитории могло сложиться ощущение, будто канал взял паузу. Но это не так — параллельно шла работа над новыми проектами. Один из них — детектив с рабочим названием «Разбойный отдел», на который, судя по всему, возлагают серьезные надежды.

Сюжет сериала «Разбойный отдел»

Сюжет строится вокруг подразделения, расследующего разбойные нападения. В центре истории — четверо оперативников: Ираклий Николадзе, Сергей Туманов, Константин Майбер и Геннадий Федоров. Они дружат много лет, живут по соседству и когда-то вместе окончили школу милиции. За спиной их называют «мушкетерами» — настолько нерушимой кажется их связь.

То, за что зрители любят подобные сериалы

Главный козырь проекта — именно командная динамика. Когда героям приходится искать банду, охотящуюся за перевозчиками «черного нала», становится ясно: впереди дело, которое проверит дружбу на прочность.

Похоже, канал решил усилить формулу, сделав ставку не на дуэт, а сразу на квартет. Ведь во многом популярность «Первого отдела» держится на отношениях Брагина и Шибанова — зрители готовы закрывать глаза на спорные сюжетные моменты ради этой эмоциональной опоры.

Актеры и потенциал будущего хита

Главные роли исполняют Антон Батырев, Алексей Матошин, Вахтанг Беридзе и Гавриил Федотов. Поддерживают их Мария Лисовая, Кристина Айвазовская и Заза Чантурия, а режиссером выступил Сергей Краснов.

Первый сезон запланирован на 20 серий — ровно столько было и у старта «Первого отдела». Такой формат часто воспринимается зрителями легче, чем затянутые продолжения, поэтому у сериала есть шанс удачно зайти с первых эпизодов.

Когда ждать премьеру

Точной даты пока нет — съемки продолжаются. Предположительно, сериал может выйти ближе к концу года, хотя в программной сетке НТВ сюрпризы случаются регулярно.

Пока «Разбойный отдел» выглядит как классический детектив для поклонников жанра: без радикальных экспериментов, но с понятной драматургией и акцентом на характеры. А значит, у него есть главное — потенциал заинтересовать тех, кто ценит проверенные телевизионные формулы.