Фанатам «Ментовских войн» будет очень больно: Устюгов назвал Шилова «фриком», поставив крест на 12-м сезоне

9 февраля 2026 08:27
Кадр из сериала «Ментовские войны»

Причина на столь резкое высказываение имеется. 

Александр Устюгов давно закрепился в списке самых занятых актеров российского экрана. Военные драмы, исторические проекты, криминальные сериалы — его фильмография перевалила за несколько десятков работ.

При этом старт был далеким от глянца: ПТУ, работа слесарем на угольном разрезе, затем должность осветителя в Омском ТЮЗ. В театральный он поступил лишь с четвертой попытки, когда его приняли в Щукинское училище.

Роль, которая изменила все

В кино Устюгов появился в 2002 году в фильме «Звезда», но настоящую известность принес сериал «Ментовские войны». Образ майора Романа Шилова сделал актера узнаваемым по всей стране и обеспечил стабильную занятость на годы.

Сериал шел более 15 лет, а герой пережил десятки сюжетных поворотов — увольнения, тюрьму, возвращения в строй. Со временем сам исполнитель начал говорить о профессиональной усталости.

«Постепенно я стал играть непонятного фрика с седыми висками, который ходит и что-то там расследует», — жаловался актер.

Кадры из сериала «Ментовские войны»

После четвертого сезона, по мнению Устюгова, проект утратил живое творчество и превратился в потоковое производство. Он даже просил сценаристов поставить точку в судьбе Шилова, но продюсеры оставили финал открытым.

В 11-м сезоне гранатометный выстрел по квартире героя лишь усилил интригу и породил споры. Зрители до сих пор ждут продолжения, однако сам актер ясно дал понять: для него эта глава завершена.

Фото: Кадры из сериала «Ментовские войны»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
