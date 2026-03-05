Фаната «Щенячьего патруля», ликуйте: этот новый анимационный сериал может и «Машу с Медведем» подвинуть

Сценарист детского хита «Щенячьего патруля» Джеймс Бэкшелл будет задействован в создании первого сезона российского анимационного сериала «Лесовички». Старт производства дали холдинг ON Медиа и студия Рокет Фокс, что подтвердила пресс-служба холдинга.

Проект нацелен на детей от трех до семи лет и позиционируется как энергичная комедия про дружбу, любопытство, бережное отношение к природе и радость приключений. По замыслу авторов, лесовички — это маленькие хранители леса, которые скрываются от людей и при угрозе превращаются в неприметные лесные кочки. Их деревня, Темнолесье, умышленно звучит пугающе, чтобы отогнать любопытных, тогда как на деле это уютное место, о котором мечтает любой ребенок.

Главные герои — отважная и упрямая лесовичка Тоша, ее подруга-следопыт Ясенка и непоседливый мальчик из человеческого мира Матвей. Они учатся в Школе лесовичек у мудрой и строгой Громыхи. В рамке каждого эпизода — новое задание, превращающееся в увлекательное приключение, где герои осваивают навыки заботы о лесе и коллективного взаимодействия. Не исключено, что проект сможет соперничать с популярным анимационным сериалом «Маша и Медведь», ведь нас ждем удивительный и сказочный мир, который будет дарить автор нашумевшего зарубежного хита.