Фамилия Гунько, а имя помните? Эту интригу в сериале «Солдаты» тянули целых 3 сезона

Сериал «Солдаты» умел играть с терпением зрителей. Пока одни смеялись над очередными проделками Шматко, другие гадали: как же зовут сержанта Гунько? Казалось бы, мелочь, но именно эта деталь стала одной из самых затянутых интриг проекта — имя военного держали в секрете целых три сезона.

Тайна безымянного весельчака

Антон Эльдаров появился в «Солдатах» с первого сезона и мгновенно стал одним из самых узнаваемых лиц части. Весельчак и симпатяга сразу привлек внимание публики. Но как ни странно, за три года зрители так и не услышали, как его зовут по имени.

В каждой серии — новые персонажи, новые сюжетные линии, но Гунько оставался просто Гунько. Даже командиры обращались к нему исключительно по фамилии, будто сценаристы сознательно оберегали эту тайну.

Разгадка на четвёртом году

Лишь в четвёртом сезоне зрители наконец услышали: сержанта зовут Георгий. И прозвучало это без фанфар, почти случайно — в одной из сцен, где Гунько был сам собой, без пафоса и строевого шага. Но для поклонников сериала момент стал почти символическим: завершилась целая мини-загадка эпохи «Солдат».

Что было дальше

После успеха «Солдат» Антон Эльдаров уже не исчезал с экранов. Его фильмография разрослась до десятков ролей — «Склифосовский», «Без правил», «Библиотекарь». А в 2024-м он появился в фильме «Манюня: Приключения в Москве».

Но главное — именно после «Солдат» его голос стал звучать в сотнях зарубежных картин. Сегодня Эльдаров — один из самых востребованных дублёров России: от «Форреста Гампа» до «Волка с Уолл-стрит».

И всё же, как бы ни менялась его карьера, зрители вспоминают Эльдарова прежде всего тем самым сержантом без имени. Три сезона молчания сделали своё дело: когда Гунько наконец стал Георгием, он уже давно был тем, кого знала и любила вся страна.

