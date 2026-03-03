Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств»

Оказалось, что родственные связи куда более важные, чем предполагалось.

В феврале 2026 года «Рыцарь Семи королевств» стал самым популярным сериалом месяца. Третий проект HBO во вселенной Джорджа Р. Р. Мартина неожиданно оказался не камерным ответвлением, а полноценным мостом между «Домом дракона» и «Игрой престолов». События происходят примерно за 90 лет до истории Дейенерис, но родственные линии тянутся прямо к знакомым зрителю именам.

Эгг — будущий Эйгон V Невероятный

Оруженосец Эгг — ключевая фигура сериала. Уже в третьем эпизоде раскрывается, что он Таргариен по имени Эйгон, сын Мейкара I. Судьба мальчика звучит как хроника из учебника истории Вестероса. «повествование идёт о забытых героях». И именно этот «забытый» герой станет королём Эйгоном V, взойдя на трон вопреки сложной очередности наследования.

Эгг приходится прадедом Дейенерис Таргариен и братом мейстера Эймона из «Игры престолов». При нём Бринден Риверс отправится на Стену и позже станет Трёхглазым вороном. Именно Эйгон V посвятит в рыцари 17-летнего Баристана Сэлми и попытается устроить династический брак с домом Тиреллов.

Дункан, Таргариены и будущие восстания

Рядом с Эггом — Дункан Высокий, будущий лорд-командующий Королевской гвардии. Безродный рыцарь станет символом чести, а его судьба завершится трагедией в Летнем замке вместе с королём.

В сериале появляются и другие важные фигуры: Бейлор Таргариен, погибший на Суде Семерых; Мейкар I, отец Эгга; братья Дейрон и Эйрион, последний из которых умрёт, выпив дикий огонь.

Отдельного внимания заслуживает Лионель Баратеон — прадед Роберта. Его конфликт с короной станет предвестником будущего восстания Баратеонов. Через эти линии сериал показывает, как решения одного поколения формируют катастрофы следующего.

«Рыцарь Семи королевств» уступает по масштабам «Игре престолов», но выигрывает в деталях. Он аккуратно собирает династическую мозаику, объясняя, откуда выросли войны, драконы и предательства, которые зрители уже видели на экране.