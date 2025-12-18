«Европа Плюс» выбрала 10 нашумевших фильмов 2025 года — от «F1» с Питтом до «Франкенштейна»

Быть может вы что-то пропустили из этого списка.

Декабрь — время подводить итоги и вспоминать, какие фильмы в 2025-м действительно гремели.

Радиостанция «Европа Плюс» собрала десятку самых обсуждаемых премьер года — тех, о которых спорили, писали и которые невозможно было пропустить. Жанры разные, эффект один: мимо них не прошли.

Что смотрели и обсуждали в 2025 году

«Диспетчер»

Тихий, напряженный триллер о выборе без хороших вариантов. Украденные отчеты, анонимный помощник и герой, который впервые не отступает, даже когда становится по-настоящему опасно.

«Мир в огне» (18+)

Постапокалипсис без романтики. Солнечная вспышка, разрушенная цивилизация и миссия, которая начинается как авантюра, а заканчивается вопросом выживания человечества.

«Мастер» (18+)

Джейсон Стэйтем снова делает то, что умеет лучше всего. Бывший агент, стройка, пропавшая девушка — и прошлое, которое не отпускает, даже если ты очень старался уйти.

«Иллюзия обмана 3»

Фокусы стали крупнее, ставки — выше. Два поколения иллюзионистов, один бриллиант и игра, где зрителя снова водят за нос.

«Миссия невыполнима: Финальная расплата»

72 часа, искусственный интеллект и затонувшая подлодка. Классический Итан Хант — быстро, масштабно и без права на ошибку.

«Альтер»

Антиутопия с Томом Фелтоном. Мир, где улучшенные живут отдельно, а справедливость приходится буквально надевать на себя в виде экзоскелета.

«Достать ножи: Воскрешение покойника»

Убийство в церкви, странные прихожане и Бенуа Блан, который снова разбирает чужие тайны по винтикам.

«Франкенштейн»

Мрачная, атмосферная версия классики. Лёд, бегство и история монстра, рассказанная почти шепотом.

«F1»

Брэд Питт и гонки. Про возраст, второй шанс и скорость, которая либо возвращает к жизни, либо добивает окончательно.

«Балерина» (18+)

Жесткий экшен о мести. Хрупкая на вид героиня и мир, где выживают только те, кто умеет бить первым.

Итог года простой: в 2025-м громкими становились не только франшизы, но и фильмы, которые попадали в нерв времени. Именно о них и говорили больше всего.

