«Европа Плюс» выбрала 10 нашумевших фильмов 2025 года — от «F1» с Питтом до «Франкенштейна»

Декабрь — время подводить итоги и вспоминать, какие фильмы в 2025-м действительно гремели.
Радиостанция «Европа Плюс» собрала десятку самых обсуждаемых премьер года — тех, о которых спорили, писали и которые невозможно было пропустить. Жанры разные, эффект один: мимо них не прошли.
Что смотрели и обсуждали в 2025 году
«Диспетчер»
Тихий, напряженный триллер о выборе без хороших вариантов. Украденные отчеты, анонимный помощник и герой, который впервые не отступает, даже когда становится по-настоящему опасно.
«Мир в огне» (18+)
Постапокалипсис без романтики. Солнечная вспышка, разрушенная цивилизация и миссия, которая начинается как авантюра, а заканчивается вопросом выживания человечества.
«Мастер» (18+)
Джейсон Стэйтем снова делает то, что умеет лучше всего. Бывший агент, стройка, пропавшая девушка — и прошлое, которое не отпускает, даже если ты очень старался уйти.
«Иллюзия обмана 3»
Фокусы стали крупнее, ставки — выше. Два поколения иллюзионистов, один бриллиант и игра, где зрителя снова водят за нос.
«Миссия невыполнима: Финальная расплата»
72 часа, искусственный интеллект и затонувшая подлодка. Классический Итан Хант — быстро, масштабно и без права на ошибку.
«Альтер»
Антиутопия с Томом Фелтоном. Мир, где улучшенные живут отдельно, а справедливость приходится буквально надевать на себя в виде экзоскелета.
«Достать ножи: Воскрешение покойника»
Убийство в церкви, странные прихожане и Бенуа Блан, который снова разбирает чужие тайны по винтикам.
«Франкенштейн»
Мрачная, атмосферная версия классики. Лёд, бегство и история монстра, рассказанная почти шепотом.
«F1»
Брэд Питт и гонки. Про возраст, второй шанс и скорость, которая либо возвращает к жизни, либо добивает окончательно.
«Балерина» (18+)
Жесткий экшен о мести. Хрупкая на вид героиня и мир, где выживают только те, кто умеет бить первым.
Итог года простой: в 2025-м громкими становились не только франшизы, но и фильмы, которые попадали в нерв времени. Именно о них и говорили больше всего.
Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».