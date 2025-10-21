Меню
«Евграфов – самый скучный»: ИИ назвал лучшего Мориарти из экранизаций «Шерлока» – фанатам классики СССР выбор явно не понравится

21 октября 2025 18:37
У советской версии злодея, впрочем, есть и сильные стороны.

В честь 49-го дня рождения Эндрю Скотта – человека, который превратил врага Холмса в поп-икону XXI века, – мы попросить нейросеть сравнить трёх Мориарти из трёх эпох. Один – советский аристократ зла, другой – гений хаоса из ВВС, третий – американский интеллектуал с болью внутри.

Ни один не похож на другого, но все трое подтверждают: без Мориарти Шерлок – просто умный человек в очках, а с ним – легенда.

Советский профессор: зло в перчаточках

В исполнении Виктора Евграфова Мориарти из цикла Игоря Масленникова – это враг, каким его задумывал Конан Дойл. Не маньяк, не шоумен, а настоящий профессор – сдержанный, холодный, почти учёный зла.

В «Смертельной схватке» он появляется ненадолго, но запоминается на годы вперёд.

Мориарти Евграфова – не тот, кто кричит, а тот, кто рассчитывает. Он не разрушает ради удовольствия, он проводит идеальный эксперимент. Даже его внешний облик – шляпа, безупречный костюм, трость – будто списан с викторианской гравюры.

«Масленников и сценарист Владимир Валуцкий сделали ставку на классическую трактовку: это человек, который пугает не действиями, а масштабом мысли», – считает ИИ.

ВВС: Мориарти как рок-звезда хаоса

Эндрю Скотт в сериале «Шерлок» (2010–2017) перевернул всё с ног на голову. Его Джим Мориарти – психопат с театральными замашками. Он смеётся там, где другие молчат, и угрожает, словно заигрывает.

Это не воплощение старого зла, а его вирусная, цифровая форма – идеальный злодей для эпохи соцсетей.

Скотт сделал Мориарти живым воплощением безумия, в котором нет логики, но есть артистизм. Его фразочки а-ля «я тебе сердце выжгу» мгновенно расходились на мемы, вокруг персонажа сформировался едва ли не поп-культ.

В нём есть притягательность, которую советский профессор не мог себе позволить: он красив в своём безумии. И в то же время – страшен, потому что его хаос не объясняется ничем.

Бенедикт Камбербэтч говорил, что со Скоттом играть – «как стоять рядом с электростанцией». Это точное определение: там, где советский Мориарти – интеллект, британский – энергия.

«Евграфов – самый скучный из всех в этом плане. По крайней мере, с оглядкой на время», – делится наблюдениями нейронка.

Американский вариант: боль вместо злобы

В сериале «Элементарно» (2012–2019) создатели пошли ещё дальше и сделали Мориарти… женщиной. Её сыграла Натали Дормер, и это решение оказалось одним из самых смелых в истории адаптаций.

Здесь Мориарти – бывшая возлюбленная Шерлока, скрывающаяся под именем Ирен Адлер.

Вместо чистого противостояния – эмоциональная катастрофа. Их отношения – не битва умов, а шахматная партия. Мориарти-Дормер не разрушает мир ради хаоса, как Скотт, и не строит преступную империю, как Евграфов. Она делает зло осознанно, почти с сожалением.

Это не демон, а человек, который знает, что перешёл грань, но не может вернуться.

В «Элементарно» впервые появляется идея: Мориарти – не антипод, а отражение Шерлока. У них одинаковый ум, одинаковая боль, просто она пошла другой дорогой.

Итог: три эпохи, три вида зла

У Масленникова Мориарти – символ порядка, у ВВС – символ хаоса, у CBS – символ человеческой уязвимости. Советский злодей живёт в мире разума, британский – в мире перформанса, американский – в мире чувств.

И только Эндрю Скотт частично объединяет в себе лучшие черты остальных злодеев.

Его Мориарти доказал, что персонаж, придуманный в XIX веке, может быть страшнее, ближе и современнее любого нового антагониста. Просто нужно не бояться улыбнуться, прежде чем нажать на курок.

Фото: Кадры из сериалов «Элементарно», «Шерлок», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
