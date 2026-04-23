Киноафиша Статьи Эту военную культовую ленту собирались запретить в СССР из-за одной сцены: кто спас фильм «Отец солдата»

Эту военную культовую ленту собирались запретить в СССР из-за одной сцены: кто спас фильм «Отец солдата»

23 апреля 2026 12:00
Кадр из фильма «Отец солдата» (1964)

За картину вовремя заступились.

В середине шестидесятых годов прошлого века на экраны страны вышла лента «Отец солдата», рассказывающая о событиях войны. На исторической родине режиссёров, в Грузии, фильм имел огромный успех, после чего его решили показать во всех союзных республиках. Но в столице киноленту чуть не запретили — советские чиновники сочли её содержание идейно вредным.

Причиной стала одна сцена. Персонаж Георгий, простой крестьянин, в кадре залепляет пощёчину танкисту, который стоит выше его по воинскому званию. Повод: военный хотел проехать на своей боевой машине через виноградник. Пожилой боец не сдержался и воспринял это как личную обиду.

Глава Госкино Алексей Романов усмотрел в этом моменте злостный выпад против Советской армии и настоял на изъятии картины из проката.

Кадр из фильма «Отец солдата» (1964)

Фильм удалось отстоять благодаря генерал-лейтенанту Ивану Владимирову. Высокий военный чин встретился с Романовым и разъяснил ему скрытый подтекст эпизода.

Владимиров убедил руководство: в данной ситуации Георгий ведёт себя не как подчинённый, оскорбляющий командира, а как разгневанный отец, который делает внушение своему же сыну.

Доводы генерала подействовали. Романов снял свои возражения и в итоге разрешил выпустить ленту в прокат.

Фото: Кадры из фильма «Отец солдата» (1964)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
