Эту военную драму с Юрой Борисовым видели единицы и зря: «Один из немногих хороших отечественных фильмов о Великой Отечественной»

18 февраля 2026 10:52
Кадр из фильма «Семь пар нечистых»

Лента снята по мотивам произведения известного писателя.

Юра Борисов сегодня продолжает оставаться на слуху — «Анора», «Кентавр», другие роли, после которых его узнают на улицах. Но в его фильмографии есть картины, которые прошли почти незамеченными, хотя заслуживали большего.

Одна из них — «Семь пар нечистых», вышедшая в 2018 году. Боевик с приключенческим уклоном, действие которого разворачивается в ноябре 1941 года. Зрителей тогда было немного, но те, кто добрался до экрана, запомнили его надолго.

Сюжет фильма

Фильм сняли по мотивам повести Вениамина Каверина, хотя от первоисточника остались скорее отдельные линии. Сюжет закручен вокруг корабля, где заключённые поднимают бунт и берут власть над матросами.

Действие — осень 1941 года, сверху постоянно заходят немецкие самолёты, стреляют, топят, не дают передышки. В какой‑то момент внутренняя война становится бессмысленной, и те, кто ещё час назад были по разные стороны решётки, встают плечом к плечу.

Кадр из фильма «Семь пар нечистых»

Отзывы зрителей

Зрители, добравшиеся до ленты, разошлись во мнениях, но сошлись в главном — фильм цепляет. Некоторые заметили исторические нестыковки и сюжетные огрехи, но большинство списывает это на условности жанра. Важнее другое: картина снята с уважением к тем, кто воевал, и это чувствуется в каждом кадре.

Кому‑то не хватило масштаба, кому‑то динамики во второй половине. Другие признавались, что смотреть было страшно — слишком много жестокости. Но были и те, кто остался доволен увиденным.

«Фильм — бомба! Посмотрел с удовольствием! Рекомендую!», «Один из немногих хороших отечественных фильмов о Великой Отечественной. Мелкие ляпы — ерунда; и режиссер, и актерский коллектив — молодцы», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из фильма «Семь пар нечистых» (2018)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
