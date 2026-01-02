Меню
Киноафиша Статьи «Точно не для детей пасхалки, а я сразу все узнал»: эту серию «Трех котов» словно сняли для взрослых

2 января 2026 14:44
Кадр из мультсериала «Три кота»

В эпизоде немало пасхалок.

Мультсериал «Три кота» — это редкий пример анимации, которая сумела создать мостик между поколениями, став любимым и для детей, и для их родителей. Дети обожают его за яркую, добрую графику, простые и понятные ситуации из жизни котят-непосед и весёлые песенки, которые легко запоминаются. Для них это история о дружбе, семье и маленьких ежедневных открытиях.

Но секрет долголетия и всенародной любви кроется глубже. Создатели вплели в сюжеты тонкий, интеллектуальный юмор и множество отсылок, которые понятны и ценны именно взрослой аудитории. В одном из эпизодов их особенно много.

Сюжет серии «Желтая подводная лодка»

Котята вместе с родителями устроили отдых на морском побережье. День был особенный — у Коржика День Рождения, и семья приготовила для него сюрприз: новый скейтборд с памятной гравировкой.

Но случилась досадная оплошность: Карамелька и Компот по неосторожности уронили долгожданный подарок прямо в воду. Казалось, Коржик может остаться без главного сюрприза.

Тогда находчивый Папа придумал блестящий план. Он предложил подарить имениннику нечто даже более увлекательное — настоящее приключение на подводной лодке. Так они могли не только исследовать морские глубины, но и попытаться отыскать затонувший скейт на самом дне океана.

Кадр из мультсериала «Три кота»

Отсылки в серии

Серия «Жёлтая подводная лодка» — это второй спецвыпуск мультсериала, который вышел в 2020 году и сразу же покорил зрителей не столько сюжетом, сколько щедрой россыпью скрытых отсылок. Особенно много пасхалок здесь оказалось музыкальных.

Когда герои погружаются в морскую пучину, они находят на дне, к восторгу Коржика, настоящий пиратский корабль. И тут же звучит особенный саундтрек: аккорды знаменитой песни The Beatles «Yellow Submarine» переплетаются с вольными отрывками из мелодии фильма «Пираты Карибского моря».

Эти мелочи привели комментаторов в Сети в восторг.

«Класс: отсылки для тех, кто понял», «Точно не для детей пасхалки, а я сразу все узнал», — отмечают пользователи.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке.

Фото: Кадры из мультсериала «Три кота»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
