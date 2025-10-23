Эту серию 2025 года «Маши и Медведя» уже посмотрели 36 000 000 человек: она не только веселая, но и жутко познавательная

Меню
23 октября 2025 20:33
Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Полезна будет даже для взрослых.

Мультфильм «Маша и Медведь» смотрят в 150 странах по всему миру, а на YouTube у него уже насчитываются миллиарды просмотров. За многие годы эта история заработала огромную армию поклонников всех возрастов.

Казалось бы, выбрать самую популярную серию сложно, ведь каждая по-своему уникальна и любима. Тем не менее, в 2025 году именно одна серия стала настоящим хитом, собрав колоссальное количество просмотров и привлекшая внимание зрителей по всему миру. И эта серия может удивить даже самых преданных фанатов.

Незаметный герой — забота о природе

В центре сюжета эпизода «Умный в гору не пойдет» — поход, где важно не просто наслаждаться природой, но и осознавать свою ответственность за окружающий мир. В этой серии Маша и Медведь показывают, что нельзя разбрасывать мусор, оставлять пустые консервные банки и фантики на стоянке.

Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Однако один несознательный турист этого не знал или не хотел знать, что в горах за этим сразу последует наказание. За оставленными следами мусора отправляются в погоню близнецы-йети — Йа-Йа и Йу-Йу.

За ними следует сама Маша, её сопровождает снежный человек, а рядом, конечно же, медведь, который всегда готов защитить порядок и природу.

Почему серия покорила сердца зрителей

Сюжет серии наполнен юмором и приключениями, но одновременно несёт важный экологический урок — природу нужно любить и беречь в каждой мелочи. Эта тема стала особенно актуальной в современном мире, где вопросы сохранения экологии и правильного отношения к природе приобретают огромное значение.

За три месяца после выхода эта серия набрала 36 миллионов просмотров, став самой популярной среди всех новых выпусков 2025 года. Благодаря сочетанию ярких персонажей, увлекательного сюжета и важной социальной темы эта история стала настоящим открытием и приковала внимание не только детей, но и взрослых.

Ранее мы писали: В «Трех котах» об этом не говорили: сколько лет Коржику, Компоту и Карамельке.

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
