Эта сцена в мультике «Гравити Фолз» явно для взрослых: поняли только фанаты «Дюны»

«Гравити Фолз» давно перестал быть просто анимационным шоу для детей. Проект превратился в головоломку, где каждая мелочь может оказаться подсказкой или скрытым шифром.

Финал сериала остался далеко позади, но интерес к нему не угасает. Зрители продолжают пересматривать эпизоды и обнаруживать детали, которые раньше ускользали от внимания.

Пасхалка о «Дюне»

В одной из серий первого сезона «Гравити Фолз» внимательные зрители разглядели сходство с вселенной «Дюны». В эпизоде показано испытание мужикотавров, связанное с прохождением некоего отверстия боли.

Это сильно напоминает обряд Бене Гессерит, где будущие сёстры проходили через куб агонии, проверяя свою выдержку.

Мультсериал вышел задолго до экранизации с Тимоти Шаламе, но роман Фрэнка Герберта существует с 1965 года, были и его ранние адаптации. Вполне возможно, что Алекс Хирш опирался на этот культовый отрывок при создании сцены.

Другие отсылки

В том же эпизоде первого сезона можно заметить ещё одну отсылку — на этот раз к «Заводному апельсину». Сцена с принудительным удержанием глаз перекликается с методом, использованным в фильме Кубрика.

В девятой серии появляются персонажи Лолф и Дангрен, чьи имена обыгрывают фамилию Дольфа Лундгрена и образ из «Универсального солдата».

А в десятой серии авторы спрятали более сложную шутку. Игровой автомат под названием NORT — это перевёрнутое слово «Трон». На корпусе устройства написано, что игра сделана по фильму, который сам основан на игре. Как поясняет автор Дзен-канала «Оксенфуртская академия», это отсылка к тому, как лента 1982 года черпала идеи из аркадного «Pong».