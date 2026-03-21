Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эту сцену в финале «Великолепного века» в России видели единицы: вот что вырезал канал «Домашний»

Эту сцену в финале «Великолепного века» в России видели единицы: вот что вырезал канал «Домашний»

21 марта 2026 21:31
Кадр из сериала «Великолепный век»

Эпизод, связанный со смертью Сулеймана, не показали полностью.

«Великолепный век» давно стал настоящим фаворитом российских зрителей. Его с удовольствием пересматривают до сих пор, особенно поклонницы сериала.

И это легко понять. История страсти между Сулейманом и Хюррем действительно завораживает. Зрители с большим интересом следили за каждым поворотом в их отношениях и за судьбой самого повелителя.

Но вот что интересно. Несмотря на такую преданность, далеко не все поклонники досмотрели сериал до самого конца. Многие так и не увидели, как сложились последние секунды великого султана на экране.

Похороны Сулеймана

Из финальных серий «Великолепного века» вырезали важный трёхминутный фрагмент. В нём стражник сообщает визирю Соколлу о смерти султана. Затем показан обряд бальзамирования тела и извлечения сердца.

Это было сделано неслучайно. Сулеймана действительно не похоронили сразу по мусульманскому обычаю. Его тело забальзамировали, чтобы скрыть смерть правителя от армии и народа.

Сын султана, Селим, должен был успеть добраться до столицы и официально вступить на престол. Пока он был в пути, приближённые Сулеймана боялись смуты и паники, поэтому пошли на эту хитрость.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Почему сцену вырезали

А почему же эту сцену не показали? Оказалось, что её просто вырезали из российской версии на телеканале «Домашний». Это заметили зрители, которые смотрели оригинал на турецком или других каналах.

Скорее всего, причина чисто техническая. Каналу пришлось вписаться в строгое эфирное время. Когда каждая серия длится больше двух часов, это сделать непросто. Вероятно, этот эпизод сочли не самым важным для основного сюжета и просто убрали, чтобы укоротить хронометраж.

При этом сцену вполне можно найти. Она доступна в полной русской озвучке на официальном YouTube-канале с сериалом.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше