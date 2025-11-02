Меню
Эту сцену в «Двух крепостях» Джексон вырезал с большим сожалением: в ней Леголас показал себя с другой стороны

2 ноября 2025 16:40
Кадр из фильма «Властелин колец»

Жаль, что зрители не увидели этот момент.

Даже самые гениальные режиссёры иногда вынуждены вычеркивать сцены, которые им дороги. Для Питера Джексона таким «самым болезненным» сокращением стал эпизод из «Властелина колец: Две крепости» — лёгкий, почти домашний момент между Гимли и Леголасом, родившийся после хаоса Хельмовой Пади.

Когда битва закончилась, а спор остался

В расширенной версии фильма сцена открывается тишиной после бури: Гимли, уставший, но довольный, сидит на туше урук-хая и лениво курит трубку. Подходит Леголас и холодно объявляет: «Сорок два».

Гимли, не моргнув, отвечает: «Сорок два? Неплохо… для эльфа. А у меня — сорок три».

Но мирные послесловия быстро превращаются в очередную дуэль — Леголас добивает одного урука и гордо уточняет: «Он всё ещё дёргался». Гимли фыркает: «Он дёргался, потому что мой топор вонзился в его нервную систему!» — и потрясая древком, заставляет тело врага действительно шевельнуться.

Всё просто, глупо и невероятно человечно.

Почему Джексон вырезал сцену

«Эта сцена была самым больным вычеркиванием», — признался Джексон в комментариях к расширенному изданию. По ритму она не вписывалась в финальные минуты фильма, мешала темпу и тону эпилога после великой битвы. Но режиссёр не скрывал: она ему очень нравилась — именно как разрядка после грандиозного ужаса, момент смеха среди крови и камня.

Эпизод лёг в основу дружеского противостояния, которое вернулось уже в «Возвращении короля», где Гимли кричит легендарное: «Это всё равно считается за одно!»

Когда юмор стал частью легенды

Для Орландо Блума этот эпизод оказался неоднозначным — актёр считал, что Леголас выглядел слишком самодовольным, «не по-эльфийски». Но зрители, наоборот, полюбили именно эту человечность персонажей. В сцене нет героического пафоса, зато есть живая искра товарищества, которой так не хватает многим современным фэнтези.

Так Питер Джексон однажды вырезал смешной диалог ради темпа — и тем самым доказал: иногда великое кино держится не только на эпических сражениях, но и на шутках, которыми герои меряются, сидя на туше побеждённого врага.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
