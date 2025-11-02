Эту сцену в «Двух крепостях» Джексон вырезал с большим сожалением: в ней Леголас показал себя с другой стороны

Даже самые гениальные режиссёры иногда вынуждены вычеркивать сцены, которые им дороги. Для Питера Джексона таким «самым болезненным» сокращением стал эпизод из «Властелина колец: Две крепости» — лёгкий, почти домашний момент между Гимли и Леголасом, родившийся после хаоса Хельмовой Пади.

Когда битва закончилась, а спор остался

В расширенной версии фильма сцена открывается тишиной после бури: Гимли, уставший, но довольный, сидит на туше урук-хая и лениво курит трубку. Подходит Леголас и холодно объявляет: «Сорок два».

Гимли, не моргнув, отвечает: «Сорок два? Неплохо… для эльфа. А у меня — сорок три».

Но мирные послесловия быстро превращаются в очередную дуэль — Леголас добивает одного урука и гордо уточняет: «Он всё ещё дёргался». Гимли фыркает: «Он дёргался, потому что мой топор вонзился в его нервную систему!» — и потрясая древком, заставляет тело врага действительно шевельнуться.

Всё просто, глупо и невероятно человечно.

Почему Джексон вырезал сцену

«Эта сцена была самым больным вычеркиванием», — признался Джексон в комментариях к расширенному изданию. По ритму она не вписывалась в финальные минуты фильма, мешала темпу и тону эпилога после великой битвы. Но режиссёр не скрывал: она ему очень нравилась — именно как разрядка после грандиозного ужаса, момент смеха среди крови и камня.

Эпизод лёг в основу дружеского противостояния, которое вернулось уже в «Возвращении короля», где Гимли кричит легендарное: «Это всё равно считается за одно!»

Когда юмор стал частью легенды

Для Орландо Блума этот эпизод оказался неоднозначным — актёр считал, что Леголас выглядел слишком самодовольным, «не по-эльфийски». Но зрители, наоборот, полюбили именно эту человечность персонажей. В сцене нет героического пафоса, зато есть живая искра товарищества, которой так не хватает многим современным фэнтези.

Так Питер Джексон однажды вырезал смешной диалог ради темпа — и тем самым доказал: иногда великое кино держится не только на эпических сражениях, но и на шутках, которыми герои меряются, сидя на туше побеждённого врага.

