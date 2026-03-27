Эту сцену из «Кавказской пленницы» видели единицы: в широкий прокат ее так и не пустили

Знаменитой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» исполнилось уже 58 лет. Фильм моментально разобрали на цитаты, а образы героев стали народными. Однако путь к успеху у картины был непростым.

Мало кто знает, что ленту могли вообще не показать зрителям. Один из эпизодов даже попал под цензурный запрет. Правда, некоторым счастливчикам всё же удалось его увидеть.

Песня султана

С песней про султана вышла целая история. Цензоры усмотрели в ней пропаганду пьянства и потребовали убрать композицию из фильма полностью. Режиссёр Леонид Гайдай пошёл на компромисс — удалил самый сомнительный куплет про «триста грамм» для султана и скандалы с жёнами.

Но некоторые зрители клянутся, будто видели фильм с этим куплетом. Это не обман памяти!

Перед премьерой эпизод с песней успели показать в новогодней программе, а на пластинках с саундтреком композиция вышла без цензуры. Вот и возникла путаница.

Цензура и «Кавказская пленница»

Судьба «Кавказской пленницы» висела на волоске. Чиновники из Госкино, посмотрев приключения Шурика, пришли в ужас. По их мнению, комедия совершенно не соответствовала идеологическим нормам.

Однако на самом верху фильм неожиданно получил поддержку. Цензорам пришлось смириться и не только пропустить картину, но и присвоить ей высшую прокатную категорию. Их сомнения оказались напрасны — уже в первый год комедию посмотрели 80 миллионов зрителей, что доказало ее народную любовь.

