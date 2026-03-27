Киноафиша Статьи Эту сцену из «Кавказской пленницы» видели единицы: в широкий прокат ее так и не пустили

Эту сцену из «Кавказской пленницы» видели единицы: в широкий прокат ее так и не пустили

27 марта 2026 19:06
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Она случайно оказалась на некоторых экранах.

Знаменитой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» исполнилось уже 58 лет. Фильм моментально разобрали на цитаты, а образы героев стали народными. Однако путь к успеху у картины был непростым.

Мало кто знает, что ленту могли вообще не показать зрителям. Один из эпизодов даже попал под цензурный запрет. Правда, некоторым счастливчикам всё же удалось его увидеть.

Песня султана

С песней про султана вышла целая история. Цензоры усмотрели в ней пропаганду пьянства и потребовали убрать композицию из фильма полностью. Режиссёр Леонид Гайдай пошёл на компромисс — удалил самый сомнительный куплет про «триста грамм» для султана и скандалы с жёнами.

Но некоторые зрители клянутся, будто видели фильм с этим куплетом. Это не обман памяти!

Перед премьерой эпизод с песней успели показать в новогодней программе, а на пластинках с саундтреком композиция вышла без цензуры. Вот и возникла путаница.

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Цензура и «Кавказская пленница»

Судьба «Кавказской пленницы» висела на волоске. Чиновники из Госкино, посмотрев приключения Шурика, пришли в ужас. По их мнению, комедия совершенно не соответствовала идеологическим нормам.

Однако на самом верху фильм неожиданно получил поддержку. Цензорам пришлось смириться и не только пропустить картину, но и присвоить ей высшую прокатную категорию. Их сомнения оказались напрасны — уже в первый год комедию посмотрели 80 миллионов зрителей, что доказало ее народную любовь.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Никулин наотрез отказывался сниматься в комедии Гайдая.

Фото: Кадры из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Дом только для элиты, а не Новосельцева: где жила Калугина в «Служебном романе» Дом только для элиты, а не Новосельцева: где жила Калугина в «Служебном романе» Читать дальше 27 марта 2026
Самый ленивый работник в «Служебном романе»: в Сети вычислили, почему Мымра не увольняет Верочку Самый ленивый работник в «Служебном романе»: в Сети вычислили, почему Мымра не увольняет Верочку Читать дальше 25 марта 2026
В хите проката «Проект "Конец света"» так и не ответили на эти 3 вопроса: мы нашли объяснение в книге В хите проката «Проект "Конец света"» так и не ответили на эти 3 вопроса: мы нашли объяснение в книге Читать дальше 28 марта 2026
Эту особенность Сулеймана в «Великолепном веке» постыдились показывать: не пропускал и рюмки Эту особенность Сулеймана в «Великолепном веке» постыдились показывать: не пропускал и рюмки Читать дальше 28 марта 2026
Михалков разнес советские хиты Рязанова: «Для меня это не кинематограф» Михалков разнес советские хиты Рязанова: «Для меня это не кинематограф» Читать дальше 28 марта 2026
«Такое просто исключено»: неужели «Штрафбат» и правда снят по реальным событиям «Такое просто исключено»: неужели «Штрафбат» и правда снят по реальным событиям Читать дальше 28 марта 2026
Тест для тех, кому по-настоящему «птичку жалко»: угадайте 5 советских фильмов по кадрам с пернатыми Тест для тех, кому по-настоящему «птичку жалко»: угадайте 5 советских фильмов по кадрам с пернатыми Читать дальше 28 марта 2026
Настоящую фамилию Михаила Боярского раскрыла его сестра: с такой актер вряд ли бы прославился Настоящую фамилию Михаила Боярского раскрыла его сестра: с такой актер вряд ли бы прославился Читать дальше 27 марта 2026
Жади так крутила мужчинами, что не заслужила хэппи-энда: вот с кем её следовало бы оставить в финале «Клона» Жади так крутила мужчинами, что не заслужила хэппи-энда: вот с кем её следовало бы оставить в финале «Клона» Читать дальше 27 марта 2026
