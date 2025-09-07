Меню
Эту сцену из «Хоббита» сняли, но не показали даже в расширенной версии: а зря, ведь актеры не могли сдержать слез

7 сентября 2025 10:51
Кадр из фильма «Хоббит: Битва пяти воинств»

Возможно, именно ее не хватало для полной гармонии.

В «Хоббите: Битва пяти воинств» Питер Джексон сделал ставку на масштабные битвы, но именно тишина после них могла стать самым сильным моментом фильма.

Вырезанная сцена похорон Торина Дубощита, где Гэндальф произносит траурную речь, оказалась за бортом даже расширенной версии. И зря: она превращала финал в настоящий реквием, а не просто завершение сражения.

Почему сцена так важна

В театральной версии мы видим лишь молчаливое шествие и поднятые в воздухе топоры гномов. В расширенной добавили музыку Говарда Шора, но убрали слова Гэндальфа.

А ведь именно они делали момент по-настоящему прощальным. «Король вернулся к себе, под гору, под камень…» — ритм этой речи напоминал древние песни Толкина и подчеркивал связь Торина с землёй и Аркенстоуном, похороненным вместе с ним.

Слёзы на съёмочной площадке

По закулисным кадрам видно, что речь Иэна Маккеллена трогала даже съёмочную группу — актёры и сам Джексон не могли сдержать слёз. Атмосферу усиливал «Напевающий хор» из оперы Пуччини, который использовали на площадке до того, как Шор закончил саундтрек.

Как вспоминал актёр Джед Брофи, музыка «вводила в состояние ритма утраты», делая сцену почти невыносимо сильной.

Почему её убрали

Причины вырезки до конца не ясны. Возможно, студия посчитала сцену избыточной: в фильме уже были моменты скорби у Бильбо и Тауриэль. Возможно, опасались, что речь отвлечёт внимание от музыки Шора.

А может, вмешательство студии в монтаж «Хоббита» оказалось слишком сильным — и Джексон не смог отстоять каждую деталь.

Что мы потеряли

Удалённая речь Гэндальфа сделала бы финал ближе к духу Толкина: не просто смерть героя, а прощание с «Королём под горой», уходящим в вечный сон. Это был бы акцент не на экшене, а на цене войны и памяти, которая остаётся.

Фанаты до сих пор монтируют свои версии с восстановленными словами — и в этих версиях «Хоббит» действительно звучит как эпос.

Фото: Кадр из фильма «Хоббит: Битва пяти воинств»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
