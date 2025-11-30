Меню
Эту сцену дель Торо вырезал из «Франкенштейна» неспроста: станет бонусом лишь для некоторых зрителей

30 ноября 2025 09:25
Кадр из фильма «Франкенштейн»

Ее собираются показать в версии картины на DVD.

Оказывается, у «Франкенштейна» Гильермо дель Торо есть своя маленькая тайна, доступная лишь фанатам. Режиссёр признался, что в будущую версию фильма войдёт как минимум одна сцена, которую зрители в кинотеатрах и на стриминге точно не видели.

Изначально дель Торо держал детали в секрете, но потом не удержался и раскрыл поклонникам некоторые детали. Эта особая сцена появится исключительно в физической версии фильма — на дисках или других носителях.

Удаленная сцена во «Франкенштейне»

В пресс-материалах картины были показаны концепт-арты нарядов Элизабет, предназначенных для одной сцены, которая в итоге не вошла в финальный монтаж. Действие этой сцены разворачивалось в монастыре, где героиня жила до замужества.

Одна из поклонниц не удержалась и написала режиссеру в соцсетях, признавшись, что просто горит желанием увидеть эти кадры, потому что платья выглядят «великолепно». Дель Торо не остался в долгу и лично ответил, что эта удаленная сцена обязательно увидит свет.

«Она будет в версии для физических носителей», — пообещал постановщик.

Наверняка, её тут же выложат в Сеть.

Кадр из фильма «Франкенштейн»

Фильм «Франкенштейн»

Свежая экранизация «Франкенштейна» успела порадовать зрителей — сначала в американских кинотеатрах в октябре, а затем и на Netflix в ноябре. История разворачивается вокруг учёного Виктора Франкенштейна, который собирает живое существо из частей тел, но, испугавшись собственного творения, бросает его. В ответ обиженный Монстр начинает преследовать создателя, жаждая мести.

В этой версии у Виктора есть помощник — его младший брат Уильям. А его невеста, Элизабет Лавенца, проникается симпатией к монстру и осуждает жестокость Виктора.

Готический хоррор уже успел завоевать признание — на Rotten Tomatoes 94% от зрителей, а на IMDb и КП картина держит твердые 7,5 баллов. Что касается релиза на DVD с дополнительными сценами, то точную дату режиссёр пока держит в секрете.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем «Франкенштейн» дель Торо отличается от оригинала Шелли.

Фото: Кадры из фильма «Франкенштейн» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
