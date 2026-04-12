Эту русскую героиню хитовой дорамы «История девятихвостого лиса» невозможно забыть: по красотке Ки Ю Ри в Корее сходили с ума

Интерес к южнокорейским сериалам во всём мире не угасает. Всё чаще в их сюжетах мелькают герои с русскими корнями — будь то загадочные чужаки или специалисты военного дела. Брутальный стереотип о России и её народе удачно вписывается во многие постановки: экранные образы варьируются от бизнесменов и бандитов до гениальных медиков и даже сказочных созданий.

Яркая иллюстрация — дорама «История девятихвостого лиса», чей центральный персонаж напрямую завязан на Россию.

Завязка

Главное действующее лицо — Ли Ён, потомственный кумихо (девятихвостая лиса) с божественными способностями, обернувшийся человеком. Веками он стоит на страже границы между реальностью и потусторонним миром, попутно разыскивая переродившуюся душу умершей возлюбленной.

В сегодняшнем Сеуле судьба сводит его с Нам Джи-а — амбициозным телепродюсером, который делает шоу на грани фола. С малых лет девушка пытается выяснить, куда бесследно исчезли её родители после автомобильной аварии.

Ли Ён становится её проводником в рискованном расследовании, и вскоре выясняется: между поисками Джи-а и его собственной миссией существует неожиданная связь.

Персонаж из России

Отдельного внимания заслуживает Ки Ю Ри — кицуне (оборотень-лиса), родом из РФ. Она олицетворяет европейскую ветвь мифических девятихвостых духов, которые столетиями жили на славянских территориях. Появление этой героини значительно раздвигает географические рамки повествования и вносит в него межкультурный колорит.

Сценаристы демонстрируют нелёгкий путь адаптации девушки в корейском социуме. Сюжетная арка Ки Ю Ри не исчерпывается эпизодом: у неё завязываются любовные отношения, она вступает в схватку с тёмными силами и становится полноценным игроком в мистических событиях. И отзывы о героине только положительные.