Эту русскую героиню хитовой дорамы «История девятихвостого лиса» невозможно забыть: по красотке Ки Ю Ри в Корее сходили с ума

12 апреля 2026 19:06
Кадр из сериала «История девятихвостого лиса»

У персонажа была обширная сюжетная линия.

Интерес к южнокорейским сериалам во всём мире не угасает. Всё чаще в их сюжетах мелькают герои с русскими корнями — будь то загадочные чужаки или специалисты военного дела. Брутальный стереотип о России и её народе удачно вписывается во многие постановки: экранные образы варьируются от бизнесменов и бандитов до гениальных медиков и даже сказочных созданий.

Яркая иллюстрация — дорама «История девятихвостого лиса», чей центральный персонаж напрямую завязан на Россию.

Завязка

Главное действующее лицо — Ли Ён, потомственный кумихо (девятихвостая лиса) с божественными способностями, обернувшийся человеком. Веками он стоит на страже границы между реальностью и потусторонним миром, попутно разыскивая переродившуюся душу умершей возлюбленной.

В сегодняшнем Сеуле судьба сводит его с Нам Джи-а — амбициозным телепродюсером, который делает шоу на грани фола. С малых лет девушка пытается выяснить, куда бесследно исчезли её родители после автомобильной аварии.

Ли Ён становится её проводником в рискованном расследовании, и вскоре выясняется: между поисками Джи-а и его собственной миссией существует неожиданная связь.

Персонаж из России

Отдельного внимания заслуживает Ки Ю Ри — кицуне (оборотень-лиса), родом из РФ. Она олицетворяет европейскую ветвь мифических девятихвостых духов, которые столетиями жили на славянских территориях. Появление этой героини значительно раздвигает географические рамки повествования и вносит в него межкультурный колорит.

Сценаристы демонстрируют нелёгкий путь адаптации девушки в корейском социуме. Сюжетная арка Ки Ю Ри не исчерпывается эпизодом: у неё завязываются любовные отношения, она вступает в схватку с тёмными силами и становится полноценным игроком в мистических событиях. И отзывы о героине только положительные.

«Ки Ю Ри впечатляет, мой любимый персонаж, её история — одна из самых интересных», — пишут зрители.

Фото: Кадры из сериала «История девятихвостого лиса»
Светлана Левкина
5 лучших сериалов для фанатов «Пацанов»: улётные дозы черного юмора и жестокости обеспечены 5 лучших сериалов для фанатов «Пацанов»: улётные дозы черного юмора и жестокости обеспечены Читать дальше 13 апреля 2026
Сделать замену «Во все тяжкие» мечтали многие, но получилось только у Netflix: почему Марти Бёрд даже ужаснее Уолтера Уайта Сделать замену «Во все тяжкие» мечтали многие, но получилось только у Netflix: почему Марти Бёрд даже ужаснее Уолтера Уайта Читать дальше 13 апреля 2026
Хуже поступка Декстер не совершал: как умерла Дебра Морган Хуже поступка Декстер не совершал: как умерла Дебра Морган Читать дальше 12 апреля 2026
«Как если бы "Игру престолов" снимали в Древней Руси»: как в «Князе Андрее» «переписали» даже казнь Старка «Как если бы "Игру престолов" снимали в Древней Руси»: как в «Князе Андрее» «переписали» даже казнь Старка Читать дальше 10 апреля 2026
Теперь все зависит от Джорджа Мартина: эти 4 героя «Игры престолов» все еще живы в книгах Теперь все зависит от Джорджа Мартина: эти 4 героя «Игры престолов» все еще живы в книгах Читать дальше 9 апреля 2026
Pixar могла выпустить своих «Кей-поп-охотниц на демонов» еще в 2020 году: Disney отменил проект по одной нелепой причине Pixar могла выпустить своих «Кей-поп-охотниц на демонов» еще в 2020 году: Disney отменил проект по одной нелепой причине Читать дальше 13 апреля 2026
Вместо громких блокбастеров и заезженной «голливудщины»: 2 атмосферных скандинавских детектива, которые стоит включить сегодня Вместо громких блокбастеров и заезженной «голливудщины»: 2 атмосферных скандинавских детектива, которые стоит включить сегодня Читать дальше 13 апреля 2026
Миллионы фанатов дождались: когда выйдет 3 сезон «Эйфории» — тут полный график эпизодов Миллионы фанатов дождались: когда выйдет 3 сезон «Эйфории» — тут полный график эпизодов Читать дальше 13 апреля 2026
«Смотрю его стабильно раз в 2 года»: звезда «Детей перемен» и «Встать на ноги» рассказал о своих любимых фильмах и сериалах «Смотрю его стабильно раз в 2 года»: звезда «Детей перемен» и «Встать на ноги» рассказал о своих любимых фильмах и сериалах Читать дальше 13 апреля 2026
