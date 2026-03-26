Эту пасху всегда готовят дома у Кончаловского: Юлия Высоцкая делает угощение без яиц, но с фисташками

26 марта 2026 14:15
Юлия Высоцкая

Получается оригинальный вкус.

У звезд тоже есть свои секреты праздничного стола. Юлия Высоцкая — известная актриса, супруга Андрея Кончаловского, а еще опытный кулинар и автор множества рецептов — поделилась фирменным способом приготовления пасхи, которую часто делает дома. Ее вариант получается не только вкусным, но и по-настоящему оригинальным.

Для приготовления этой пасхи творог можно измельчить с помощью блендера, однако более правильным вариантом будет перетирание его через сито вручную — так масса получится особенно нежной.

Орехи и цукаты допустимо брать любые, но важно соблюдать меру: они не должны перебивать вкус творога, который здесь является основным. Лучше всего пасха настаивается в прохладном месте вроде погреба.

Если же такого уголка в доме нет, можно обойтись холодильником. Готовое изделие допустимо оформить декором по желанию либо подать без каких-либо украшений.

Список ингредиентов:

творог с высоким процентом жирности, в сухом виде — 850 г

пудра из сахара — 160 г

ядра фисташек — 125 г

засахаренные апельсиновые корки — 2 горсти

масло сливочное — 100 г

жирные сливки — 500 мл

ванильный стручок — 1 шт.

Способ приготовления:

1. Измельчить фисташки до состояния крошки с помощью блендера или мелко нарубить ножом.

2. Продавить творог через мелкое сито, соединить с маслом сливочным, предварительно доведенным до мягкости, и тщательно перемешать.

3. Ванильный стручок рассечь вдоль лезвием ножа и извлечь из него ароматные семена.

4. В емкости комбайна взбить сливки. Не прекращая взбивания, порциями всыпать пудру из сахара и добавить ваниль. Взбивать до образования устойчивой, насыщенной воздухом массы.

5. Соединить творожную смесь с половиной сливочного крема, используя лопатку. Добавить туда же цукаты и фисташки, аккуратно перемешать. После этого вмешать оставшуюся половину взбитых сливок.

6. Поставить специальную форму для пасхи на тарелку, застелить ее влажной марлей (сложенной в несколько слоев). Выложить внутрь получившуюся массу. Концы ткани плотно завернуть сверху по принципу конверта, установить груз. Убрать конструкцию в холодное место на срок не менее 24 часов.

Фото: Кадр из сериала «Хроники русской революции», Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
