Эту пасхалку в «Десятом королевстве» спрятали поглубже, но фанаты «Властелина колец» все поняли: внимание на один кадр

17 декабря 2025 07:58
Кадр из сериала «Десятое королевство»

В фэнтези-проекте решили отдать дань уважения саге.

Захватывающий сериал «Десятое королевство» — это очень оригинальная история, которая интересно играет со знакомыми всем образами. Здесь в одном волшебном мире встречаются Белоснежка, Злая Королева с волшебным зеркалом, хитрый Серый Волк из «Красной Шапочки» и множество других героев из старых сказок.

Автор идеи и сценарист Саймон Мур признавался, что им двигало одно простое любопытство: а что стало с этими персонажами после счастливого конца их историй?

В результате получилась удивительная смесь, где сказочная мифология переплетается с духом настоящей эпической саги. Но в сериале можно найти отсылки не только на волшебные истории, но и на культовую классику, вроде «Властелина колец».

Отсылка к «Властелину колец»

Одна из самых любопытных и неожиданных деталей появляется в тот момент, когда незадачливый принц Венделл, сброшенный собственной лошадью, оказывается у уединённой хижины. Её название — «Меррипипс» — становится пасхалкой для внимательных зрителей, отсылая прямиком к весёлым хоббитам Мерри и Пиппину из эпопеи «Властелин колец».

Эта маленькая деталь была особенно актуальной и понятной для аудитории 2000 года, ведь как раз в то время вовсю шли съёмки культовой кинотрилогии Питера Джексона, и имена храбрых хоббитов уже витали в воздухе.

Кадр из сериала «Десятое королевство»

Рейтинги «Десятого королевства»

Премьера «Десятого королевства» собрала у экранов внушительную аудиторию — первую серию посмотрели более 14 миллионов зрителей, что на старте выглядело многообещающе. Но дальше история сложилась иначе: с каждой новой серией рейтинги неуклонно падали.

Для телеканала NBC это означало, что грандиозные затраты на производство и серьёзные риски так и не окупились, что, вероятно, и поставило крест на планах по продолжению саги. Мир волшебных королевств и судьбы его обитателей так и остались раскрыты не полностью.

Однако у этой истории счастливый финал наступил позже. Со временем мини-сериал, не оправдавший больших телевизионных надежд, превратился в настоящий культовый проект, который и сейчас пересматривают с удовольствием.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что автор «Властелина колец» на дух не переносил «Хроники Нарнии».

Фото: Кадры из сериала «Десятое королевство»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
