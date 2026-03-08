Эту отсылку в «Кухне» заметили только самые преданные фанаты Тарантино: кого пародировал Бурунов

Меню
8 марта 2026 14:15
Кадр из сериала «Кухня»

Актер передал даже интонации зарубежного коллеги.

На первый взгляд может показаться, что у российских сериалов нет ничего общего с голливудскими блокбастерами. Но иногда создатели оставляют подсказки для самых внимательных.

В «Кухне», например, персонаж Сергея Бурунова то и дело ронял фразы, которые для обычного зрителя проходят незамеченными. А вот тех, кто «вырос» на определённых фильмах, сразу цепляли знакомые интонации.

Сергей Бурунов в «Кухне»

Бурунов заглянул в «Кухню» ненадолго, но пропустить его появление было невозможно. Он примерил форму майора миграционной службы — человека въедливого, дотошного и явно настроенного найти нарушителей любой ценой.

Проверка в ресторане шла полным ходом, и Айнуре ничего не оставалось, кроме как срочно раствориться в воздухе. Выход нашелся неожиданный: она оказалась за одним столиком с майором и с невозмутимым видом разыгрывала роль светской дамы, которая просто зашла перекусить в приятном месте.

«Кухня» и «Бесславные ублюдки»

Стоило майору из «Кухни» усесться за стол и начать светскую беседу, как внимательный зритель насторожился. Интонации, манера растягивать слова, та самая вежливая угроза в голосе — всё это тянуло не на рядового проверяющего, а на выходца из фильмов Квентина Тарантино.

«Вы мне льстите! Значит, вы знаете, как меня называют?» — чистой воды Ганс Ланда, тот самый обаятельный злодей в исполнении Кристофа Вальца.

Диалог строится по знакомым лекалам и даже теми же фразами: внешне приличный разговор, а внутри — напряжение. Только если в фильме «Бесславные ублюдки» Ланда мучил Шошанну долго, с наслаждением, то герой Бурунова раскусил Айнуру быстро и почти буднично.

Кадр из фильма «Бесславные ублюдки»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
