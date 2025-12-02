Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В «Зверополисе 2» была слишком взрослая деталь: этот момент в итоге вырезали – все-таки мультик-то для детей

В «Зверополисе 2» была слишком взрослая деталь: этот момент в итоге вырезали – все-таки мультик-то для детей

2 декабря 2025 18:37
Кадр из мультфильма «Зверополис 2»

Авторы побоялись слишком мрачной пасхалки.

Сиквел мультфильма Disney «Зверополис 2», вышедший на мировые экраны, стал настоящим событием прошедших выходных. За первые дни проката он собрал впечатляющие 566 миллионов долларов, что говорит о невероятном интересе зрителей всех возрастов.

Создатели по традиции наполнили мультфильм пасхалками и отсылками к самым разным фильмам. Однако одну из них — потенциально слишком мрачную для детской аудитории — команда в последний момент приняла решение сократить.

Отсылка к «Молчанию ягнят»

Одной из самых смелых пасхалок в «Зверополисе 2» должна была стать отсылка к классическому триллеру «Молчание ягнят». По задумке, сцена с бывшим мэром Барашкинс в тюрьме полностью воспроизводила первую встречу Ганнибала Лектера и агента Старлинг, включая знаменитый диалог и атмосферу психологической игры.

Кадр из фильма «Молчание ягнят»

Однако, как рассказал сорежиссёр Джаред Буш, посмотрев готовый 4-минтный эпизод, команда отказалась от него.

«Мы решили, что это очень затянуто, и можем потерять часть аудитории младшего возраста», — сказал Буш.

В итоге отсылку сохранили, но сделали гораздо короче и мягче. Барашкинс, как и Лектер, сбегает из-под стражи, но не в результате хитрого плана, а из-за случайной небрежности Ника Уайлда, который по неосторожности выпускает на волю всех заключённых.

Кадр из мультфильма «Зверополис»

Другие отсылки в «Зверополисе 2»

А вот другой культовый фильм ужасов, «Сияние», получил в мультфильме куда более явные и масштабные отсылки. Создатели «Зверополиса 2» Джаред Буш и Байрон Ховард подтвердили, что зловещее поместье «Линкслей» и его гигантский лабиринт — это прямая дань уважения отелю «Оверлук» и живой изгороди из фильма.

Даже кадр, где один из персонажей появляется в характерной позе с нездоровой улыбкой, отсылает к образу Джека Николсона в роли Джека Торранса.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что показали в сцене после титров.

Фото: Кадры из мультфильмов «Зверополис 2» (2025), «Зверополис» (2016), фильма «Молчание ягнят» (1991)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ганнибал Лектер из культового «Молчания ягнят» существовал в реальности? Прототипов было несколько — один хуже другого Ганнибал Лектер из культового «Молчания ягнят» существовал в реальности? Прототипов было несколько — один хуже другого Читать дальше 1 декабря 2025
Взрослые смотрят «Зверополис 2» только чтобы узнать одно: так будут ли Ник и Джуди вместе? Взрослые смотрят «Зверополис 2» только чтобы узнать одно: так будут ли Ник и Джуди вместе? Читать дальше 29 ноября 2025
Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным Читать дальше 3 декабря 2025
Алеша смеется, Добрыня рассуждает, Илья ломает стены, но кто номер один? Спор длиной в век — кто сильнее из богатырей? Алеша смеется, Добрыня рассуждает, Илья ломает стены, но кто номер один? Спор длиной в век — кто сильнее из богатырей? Читать дальше 2 декабря 2025
Кто стоит за Ильей, Добрыней и Алешей: имена жен ботагырей, которые вы точно слышали, но, возможно, забыли Кто стоит за Ильей, Добрыней и Алешей: имена жен ботагырей, которые вы точно слышали, но, возможно, забыли Читать дальше 2 декабря 2025
322 702 180 просмотров и это не финал: почему серия Раз, два, три! Ёлочка, гори!» «Маши и Медведя» стала главным новогодним ритуалом YouTube 322 702 180 просмотров и это не финал: почему серия Раз, два, три! Ёлочка, гори!» «Маши и Медведя» стала главным новогодним ритуалом YouTube Читать дальше 2 декабря 2025
Колоритные виды нашли в американской глуши: где снимали «Битву за битвой» Колоритные виды нашли в американской глуши: где снимали «Битву за битвой» Читать дальше 2 декабря 2025
Ради «Оскара» ДиКаприо мерзнул в -40: где снимали «Выжившего» Ради «Оскара» ДиКаприо мерзнул в -40: где снимали «Выжившего» Читать дальше 2 декабря 2025
Эта деталь в «Острове проклятых» объясняет весь смысл фильма: самые внимательные могли сразу догадаться Эта деталь в «Острове проклятых» объясняет весь смысл фильма: самые внимательные могли сразу догадаться Читать дальше 2 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше