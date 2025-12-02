В «Зверополисе 2» была слишком взрослая деталь: этот момент в итоге вырезали – все-таки мультик-то для детей

Сиквел мультфильма Disney «Зверополис 2», вышедший на мировые экраны, стал настоящим событием прошедших выходных. За первые дни проката он собрал впечатляющие 566 миллионов долларов, что говорит о невероятном интересе зрителей всех возрастов.

Создатели по традиции наполнили мультфильм пасхалками и отсылками к самым разным фильмам. Однако одну из них — потенциально слишком мрачную для детской аудитории — команда в последний момент приняла решение сократить.

Отсылка к «Молчанию ягнят»

Одной из самых смелых пасхалок в «Зверополисе 2» должна была стать отсылка к классическому триллеру «Молчание ягнят». По задумке, сцена с бывшим мэром Барашкинс в тюрьме полностью воспроизводила первую встречу Ганнибала Лектера и агента Старлинг, включая знаменитый диалог и атмосферу психологической игры.

Однако, как рассказал сорежиссёр Джаред Буш, посмотрев готовый 4-минтный эпизод, команда отказалась от него.

«Мы решили, что это очень затянуто, и можем потерять часть аудитории младшего возраста», — сказал Буш.

В итоге отсылку сохранили, но сделали гораздо короче и мягче. Барашкинс, как и Лектер, сбегает из-под стражи, но не в результате хитрого плана, а из-за случайной небрежности Ника Уайлда, который по неосторожности выпускает на волю всех заключённых.

Другие отсылки в «Зверополисе 2»

А вот другой культовый фильм ужасов, «Сияние», получил в мультфильме куда более явные и масштабные отсылки. Создатели «Зверополиса 2» Джаред Буш и Байрон Ховард подтвердили, что зловещее поместье «Линкслей» и его гигантский лабиринт — это прямая дань уважения отелю «Оверлук» и живой изгороди из фильма.

Даже кадр, где один из персонажей появляется в характерной позе с нездоровой улыбкой, отсылает к образу Джека Николсона в роли Джека Торранса.

