Эту особенность Сулеймана в «Великолепном веке» постыдились показывать: не пропускал и рюмки

К спиртному у султана было особое отношение.

Культовый сериал «Великолепный век» создал образ султана Сулеймана как идеального властителя — рассудительного, благородного, отважного. Миллионы поклонников по всему миру прониклись этим персонажем, в котором сочетались сила государственного деятеля и глубокая эмоциональность отца и мужа.

Однако при обращении к подлинным историческим фактам становится очевидным: авторы проекта значительно смягчили и приукрасили реальную картину.

Внешность

В сериале Сулейман выглядит как обаятельный и привлекательный правитель. Однако свидетельства людей, живших в ту эпоху, рисуют совсем иную картину.

Согласно историческим документам, он был человеком ничем не примечательной наружности и не обладал тем особым магнетизмом, который так притягивал к экранам поклонников шоу. Такой идеализированный образ продиктован скорее законами художественного повествования, нежели стремлением к достоверности.

Алкоголь

В экранной версии султан выступает решительным противником спиртного и настаивает на неукоснительном соблюдении законов шариата. Однако подлинные исторические источники свидетельствуют об ином.

Согласно запискам иностранного посла, находившегося при османском дворе, именно Сулейман разрешил ввозить вино как на территорию государства, так и в собственные апартаменты.

Более того, на одном из торжеств он впервые угостил этим напитком своих сыновей. Летописцы отмечают, что именно с того момента шехзаде Селим пристрастился к спиртному, что впоследствии оказало роковое влияние на его жизнь.

Пытки

Днем султан проводил время на заседаниях, возводил мечети и заботился о малоимущих. Однако вечерами, как свидетельствуют историки, он предавался далеко не столь возвышенным занятиям: употреблял вино и изобретал все новые виды истязаний.

По имеющимся сведениям, при его одобрении в стенах дворца Топкапы появилось около десяти изощренных инструментов для пыток, которые применялись к узникам.

Реальный Сулейман предстает фигурой неоднозначной и многоплановой. Безусловно, он был выдающимся государственным деятелем и талантливым полководцем. Однако при этом он оставался представителем своей эпохи: жестоким, беспощадным и не имеющим ничего общего с той возвышенной романтикой, которую создатели «Великолепного века» преподнесли зрителю.