Эту особенность Сулеймана в «Великолепном веке» постыдились показывать: не пропускал и рюмки

28 марта 2026 11:50
Кадр из сериала «Великолепный век»

К спиртному у султана было особое отношение.

Культовый сериал «Великолепный век» создал образ султана Сулеймана как идеального властителя — рассудительного, благородного, отважного. Миллионы поклонников по всему миру прониклись этим персонажем, в котором сочетались сила государственного деятеля и глубокая эмоциональность отца и мужа.

Однако при обращении к подлинным историческим фактам становится очевидным: авторы проекта значительно смягчили и приукрасили реальную картину.

Внешность

В сериале Сулейман выглядит как обаятельный и привлекательный правитель. Однако свидетельства людей, живших в ту эпоху, рисуют совсем иную картину.

Согласно историческим документам, он был человеком ничем не примечательной наружности и не обладал тем особым магнетизмом, который так притягивал к экранам поклонников шоу. Такой идеализированный образ продиктован скорее законами художественного повествования, нежели стремлением к достоверности.

Алкоголь

В экранной версии султан выступает решительным противником спиртного и настаивает на неукоснительном соблюдении законов шариата. Однако подлинные исторические источники свидетельствуют об ином.

Согласно запискам иностранного посла, находившегося при османском дворе, именно Сулейман разрешил ввозить вино как на территорию государства, так и в собственные апартаменты.

Более того, на одном из торжеств он впервые угостил этим напитком своих сыновей. Летописцы отмечают, что именно с того момента шехзаде Селим пристрастился к спиртному, что впоследствии оказало роковое влияние на его жизнь.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Пытки

Днем султан проводил время на заседаниях, возводил мечети и заботился о малоимущих. Однако вечерами, как свидетельствуют историки, он предавался далеко не столь возвышенным занятиям: употреблял вино и изобретал все новые виды истязаний.

По имеющимся сведениям, при его одобрении в стенах дворца Топкапы появилось около десяти изощренных инструментов для пыток, которые применялись к узникам.

Реальный Сулейман предстает фигурой неоднозначной и многоплановой. Безусловно, он был выдающимся государственным деятелем и талантливым полководцем. Однако при этом он оставался представителем своей эпохи: жестоким, беспощадным и не имеющим ничего общего с той возвышенной романтикой, которую создатели «Великолепного века» преподнесли зрителю.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Эту героиню «Клюквенного щербета» в первом сезоне полюбили миллионы, а теперь только презирают: зрители против хэппи-энда для Нурсемы Эту героиню «Клюквенного щербета» в первом сезоне полюбили миллионы, а теперь только презирают: зрители против хэппи-энда для Нурсемы Читать дальше 3 апреля 2026
«Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали «Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали Читать дальше 6 апреля 2026
Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Читать дальше 6 апреля 2026
В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну Читать дальше 6 апреля 2026
О чем был последний разговор Михримах и Махидевран: какую жуткую правду луноликая дочь Сулеймана открыла вечной сопернице Хюррем О чем был последний разговор Михримах и Махидевран: какую жуткую правду луноликая дочь Сулеймана открыла вечной сопернице Хюррем Читать дальше 6 апреля 2026
Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Читать дальше 6 апреля 2026
Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Читать дальше 5 апреля 2026
70 000 жалоб, но «Великолепный век» все равно вышел и полюбился миллионам: почему в Турции не любят сериал о Хюррем 70 000 жалоб, но «Великолепный век» все равно вышел и полюбился миллионам: почему в Турции не любят сериал о Хюррем Читать дальше 5 апреля 2026
Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Читать дальше 5 апреля 2026
Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Читать дальше 5 апреля 2026
