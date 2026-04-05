Русский English
Эту ошибку в советском хите «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» замечали только отличники: остальные 60 лет ничего не видели

5 апреля 2026 18:08
Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

Все дело в правилах русского языка. 

Более 60 лет исполнилось остроумной и мудрой картине Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Само название фильма стало ёмким намёком на двойные стандарты, против которых выступал режиссёр.

Хотя история о пионере Косте снята для детской аудитории, в ней скрыто множество тонких наблюдений и иронии, которую в полной мере оценят только взрослые. И самые внимательные зрители могут заметить в этой, казалось бы, безупречной классике любопытный и неожиданный ляп.

Ляп в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

Заметить эту ошибку можно в эпизоде, где отряд пионеров проходит мимо лагерных агитплакатов. На двух баннерах всё правильно: «Дети — хозяева лагеря» и «Пионер — в дисциплине пример». А вот третий плакат выдаёт досадную оплошность.

На нём крупно написано: «Здравствуй речка, здравствуй лес». Внимательные зрители сразу отметили, что после каждого слова «здравствуй» необходима запятая для выделения обращения.

Причём сами создатели плакатов знаки препинания не игнорировали — запятая между двумя обращениями на баннере стоит. Значит, просто упустили две другие.

Впрочем, этот почти незаметный ляп, который вычислят разве что отличники по русскому языку, совершенно не мешает наслаждаться остроумной и тёплой атмосферой фильма.

Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

Мнение зрителей

А в Сети считают, что отсутствие запятых — не ляп.

«Здесь явно ошибка, причем, вряд ли съемочная группа это не заметила, думаю, нарочно так написали, чтобы подчеркнуть глупую суету и показуху», «Запятые на плакате кто-то стёр. Из хулиганских побуждений», «На плакатах такой "маневр" был допустим. Чтобы как бы выделить строчку "здравствуй речка", "здравствуй лес". Могли, кстати, написать и без запятых вообще. А вот тире — не пропустили бы», — отметили зрители.

Зато комментаторы заметили еще одну «плакатную» ошибку в фильме. По их мнению, если на запятые еще можно закрыть глаза, то неправильное окончание во фразе «Пионер в весельИ пример» — просто кощунство.

Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
Фото: Кадры из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964)
Светлана Левкина
