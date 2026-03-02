Меню
Эту новинку с Паламарчуком на НТВ ждут все фанаты качественных детективов: и речь не о «Невском»

Эту новинку с Паламарчуком на НТВ ждут все фанаты качественных детективов: и речь не о «Невском»

2 марта 2026 10:23
Кадр из сериала «Число зверя»

Премьера должна пройти в ближайшие недели.

Дмитрий Паламарчук за последние несколько лет превратился в человека, чей образ устойчиво ассоциируется с российскими детективами — хоть на постере, хоть в титрах. После того как зрители окончательно прописали его в роли Фомы из «Невского», актёр не даёт себе передышки и методично заполняет эфир новыми проектами.

В 2026‑м, не считая восьмого сезона сериала, он засветится в «Числе зверя» — истории, которая, судя по первым намёкам, уходит далеко в сторону от привычных полицейских разборок.

Сюжет сериала

События новой истории разворачиваются в 1993 году. Следователь Смоленской прокуратуры Алексей Кирсанов — человек беззлобный, но с принципами — вдруг становится мишенью для местной группировки. Единственный выход — бежать, и Кирсанов с женой Оксаной срываются в Ярославскую область, где прокурором служит его старый друг Игорь Сазонов.

Но тихой жизни не выходит: в деревне Клины только что расстреляли целую семью, в живых остался лишь мальчик. На телах убитых — вырезанные цифры, которые не оставляют сомнений, что это не просто разборки.

Месяцем раньше точно такое же зверство случилось в соседнем поселке. Кирсанов роет архивы и находит ещё три похожих дела, которым почти десять лет. Картина складывается жуткая: в области уже давно орудует один человек, а ему всё сходит с рук.

Алексей рвётся собирать спецгруппу и поднимать старые дела, но Сазонов, едва успевший освоиться в новом кресле, упирается. Признать, что у них под носом годами работает серийник, — значит подставить себя под удар.

Кадр из сериала «Число зверя»

Детали сериала

Создатели особо напирают на атмосферу девяностых. Сценарий написала Юлиана Закревская, которую запомнили по драме «Как приручить лису». В актёрском ансамбле — не только Паламарчук, но и Анастасия Микульчина, Михаил Горский, Оксана Скакун и ещё несколько крепких имён, обещающих на экране живых людей с характерами.

Канал НТВ, для которого детективы давно стали фишкой, снова делает ставку на жанр, не проваливающий рейтинги. «Число зверя» планируют показать в текущем телесезоне, так что премьеры стоит ждать в ближайшие недели.

Фото: Кадры из сериала «Число зверя»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
