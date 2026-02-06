Меню
Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой

6 февраля 2026 10:52
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Смотрит эту ленту минимум раз в год. 

Наши зимние каникулы немыслимы без фильма «Ирония судьбы». Его цитаты и песни знают наизусть, а история о новогоднем «пьяном телепорте» в чужую квартиру кажется гениальной выдумкой. Однако у этой сказки есть совершенно реальный, почти анекдотичный прообраз.

Ещё до того, как история о Жене Лукашине стала классикой, Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский услышали от знакомых невероятный, но вполне реальный рассказ. Мужчина, хорошенько попарившись в бане и отметив Новый год с избытком горячительного, стал жертвой жестокой дружеской шутки.

Кто-то из компании отправил его в полусонном состоянии на вокзал, где тот кое-как купил билет и укатил в Киев с единственными «активами»: банным веником, портфелем и мелочью в кармане.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Эта байка так впечатлила сценаристов, что легла в основу пьесы. Со временем она обросла легендой — якобы автором розыгрыша был сам Никита Богословский, что композитор всегда опровергал.

А дальше случилось волшебство Рязанова и Брагинского: географию сменили на Москву–Ленинград, а в сюжет вплели ту самую трогательную любовную историю. Так обычный житейский курьёз превратился в главную новогоднюю историю СССР, а затем и России.

Фото: Кадры из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
