В СССР (да и сейчас) в «Афоне» не видим ничего такого: а вот американцы разгадали тайное послание Данелии – оно мрачное

Советская комедия «Афоня» сегодня считается классикой кинематографа. Однако во время американского показа реакция зрителей оказалась неожиданной. Заокеанская публика восприняла фильм как антисоветский.

Георгию Данелии даже советовали не возвращаться домой. Американцы искренне считали, что за образ нерадивого сантехника режиссеру грозит серьезное наказание.

Сюжет «Афони»

Первоначальный сценарий Александра Бородянского сильно отличался от финальной версии. Главный герой должен был быть маляром по имени Фима. Его история заканчивалась настоящей трагедией.

Девушка, влюбившаяся в безалаберного героя, совершала самоубийство. Георгий Данелия оценил основную идею, но отверг мрачный финал. Авторы совместно переработали материал.

Они изменили ключевые акценты и общую тональность повествования. Концовку пришлось дорабатывать несколько раз. После первых правок получился не такой трагичный, но все-таки не особо жизнеутверждающий финал.

Афоня лежал в провинциальном аэропорту в ожидании рейса. Милиционер проверял его документы. На фотографии он видел молодого человека с кудрями и улыбкой. А перед ним стоял опустошенный мужчина с потухшим взглядом.

Именно эту сцену планировали как финальную. Однако позже создатели придумали более оптимистичное завершение. Им стала встреча Афони и Кати.

Реакция на «Афоню» в США

В сцене предложения руки и сердца возникла непредвиденная ситуация. По первоначальной задумке за окном должны были пройти молодожены. Однако костюмеры забыли привезти свадебное платье.

Съемки нужно было завершать до восхода солнца. Георгий Данелия уже собирался снять обычный пейзаж. Но оператор Сергей Вронский заметил поблизости лошадь с телегой. Он предложил добавить их в кадр.

Режиссер согласился без скрытого смысла. Однако западные зрители увидели в этом глубокую символику. Американские критики интерпретировали кадр как мрачное предсказание. Они считали, что лошадь олицетворяет тяготы будущей жизни с героем.

«Главный герой предлагает свадьбу и тут же в кадре лошадь. Вот и Катя также будет тащить на себе, как телегу, эту нищету и пьяное хамство», — писали в рецензиях американские критики.

Образ вызвал удивление своей смелостью. Рецензенты предполагали, что фильм запретят в СССР. Им казалось, что картина разоблачает советскую действительность. Ведь более антисоветского фильма о похождениях безалаберного работника коммунальной сферы и представить сложно.

