Эту идею жуткого мультика придумали еще в СССР: зачем в новых «Чемпионах» снялся Шепс

Анимационный проект «Чемпионы», выпускаемый студией «Союзмультфильм», продолжает радовать зрителей появлением известных лиц из мира российской эстрады и шоу-бизнеса. В свежем эпизоде свои голоса персонажам подарили артист Сергей Дружко, который выступил в роли спортивного комментатора, а также экстрасенс Александр Шепс.

Этот тематический выпуск был приурочен ко Дню смеха — 1 апреля. Однако сама задумка такого эпизода берёт начало ещё в советскую эпоху.

Идея серии

В основе пугающего эпизода под названием «Зубы на полку» лежит сюжетная линия, которую ещё в далёких 1970-х году разрабатывал мультипликатор Борис Дёжкин. Как свидетельствуют архивные материалы, мастер задумывал экранизацию рассказа итальянского писателя Джанни Родари «Колдуны на поле стадиона» — остроумную историю о том, как к участию в спортивных состязаниях привлекли людей с паранормальными способностями.

В советскую эпоху этот замысел так и не воплотился в жизнь. Однако спустя десятилетия команда «Союзмультфильма» наконец реализовала идею классика, адаптировав её для современного зрителя.

Сюжет серии

Согласно сценарию, футболист случайно обнаруживает таинственный предмет, после чего одно за другим начинают происходить необъяснимые явления. Когда игра между начинает развиваться по непредсказуемому сценарию, на выручку спортсменам приходит знаменитый ясновидящий и ведущий духовных практик.