Эту идею жуткого мультика придумали еще в СССР: зачем в новых «Чемпионах» снялся Шепс

3 апреля 2026 16:11
Кадр из мультсериала «Чемпионы»

Серия получилась очень необычной.

Анимационный проект «Чемпионы», выпускаемый студией «Союзмультфильм», продолжает радовать зрителей появлением известных лиц из мира российской эстрады и шоу-бизнеса. В свежем эпизоде свои голоса персонажам подарили артист Сергей Дружко, который выступил в роли спортивного комментатора, а также экстрасенс Александр Шепс.

Этот тематический выпуск был приурочен ко Дню смеха — 1 апреля. Однако сама задумка такого эпизода берёт начало ещё в советскую эпоху.

Идея серии

В основе пугающего эпизода под названием «Зубы на полку» лежит сюжетная линия, которую ещё в далёких 1970-х году разрабатывал мультипликатор Борис Дёжкин. Как свидетельствуют архивные материалы, мастер задумывал экранизацию рассказа итальянского писателя Джанни Родари «Колдуны на поле стадиона» — остроумную историю о том, как к участию в спортивных состязаниях привлекли людей с паранормальными способностями.

В советскую эпоху этот замысел так и не воплотился в жизнь. Однако спустя десятилетия команда «Союзмультфильма» наконец реализовала идею классика, адаптировав её для современного зрителя.

Кадр из мультсериала «Чемпионы»

Сюжет серии

Согласно сценарию, футболист случайно обнаруживает таинственный предмет, после чего одно за другим начинают происходить необъяснимые явления. Когда игра между начинает развиваться по непредсказуемому сценарию, на выручку спортсменам приходит знаменитый ясновидящий и ведущий духовных практик.

Кадр из мультсериала «Чемпионы»
Фото: Кадры из мультсериала «Чемпионы»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
А вы посмотрели новую серию «Маши и Медведя»? «Три пятачка» быстро залетает в тренды — там уже 527 564 просмотра за несколько часов А вы посмотрели новую серию «Маши и Медведя»? «Три пятачка» быстро залетает в тренды — там уже 527 564 просмотра за несколько часов Читать дальше 3 апреля 2026
Не пропустите горячую новинку апреля со звездой «Этерны»: марсианин прилетает за невестой и всё идёт не по плану Не пропустите горячую новинку апреля со звездой «Этерны»: марсианин прилетает за невестой и всё идёт не по плану Читать дальше 2 апреля 2026
Алеша, Добрыня и Илья уходят в тень: в новой части «Трех богатырей» всё крутится уже не вокруг них — дата премьеры уже известна Алеша, Добрыня и Илья уходят в тень: в новой части «Трех богатырей» всё крутится уже не вокруг них — дата премьеры уже известна Читать дальше 2 апреля 2026
Премьера фильма «Вот это драма!» с Зендеей и Паттинсоном обернулась скандалом: зрители выходят после просмотра злые из-за одной детали Премьера фильма «Вот это драма!» с Зендеей и Паттинсоном обернулась скандалом: зрители выходят после просмотра злые из-за одной детали Читать дальше 6 апреля 2026
Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Читать дальше 6 апреля 2026
Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Читать дальше 5 апреля 2026
Это аниме студии Ghibli стало легендой, но Миядзаки забросил историю на полпути: на самом деле это — трилогия Это аниме студии Ghibli стало легендой, но Миядзаки забросил историю на полпути: на самом деле это — трилогия Читать дальше 5 апреля 2026
Легендарный советский хит про мамонтенка пересняли: «Наш ответ "Ледниковому периоду"» Легендарный советский хит про мамонтенка пересняли: «Наш ответ "Ледниковому периоду"» Читать дальше 4 апреля 2026
«Дальше ждем "Три богатыря против Хищника"»?»: в Сети обсуждают анонс новой части хитового мультика «Дальше ждем "Три богатыря против Хищника"»?»: в Сети обсуждают анонс новой части хитового мультика Читать дальше 4 апреля 2026
