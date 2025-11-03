Меню
Эту героиню «Ликвидации» звали совсем по-другому: скрытый смысл имени Норы поняли не все

3 ноября 2025 15:13
Кадр из сериала «Ликвидация»

Она не просто так сменила паспорт.

Сериал «Ликвидация» Сергея Урсуляка покорил зрителей сразу после выхода в 2007 году. Одной из самых запоминающихся стала героиня Нора — подруга, а позже супруга оперативника Давида Гоцмана.

Их отношения развивались непросто: сначала она сторонилась мужчины, но в итоге судьба свела их вместе. Имя этой героини выбрано не случайно — оно скрывает в себе особый смысл, который становится понятен внимательным зрителям.

Настоящее имя Норы

Интересно, что Давид Гоцман нисколько не удивился необычному имени своей избранницы. Только в финале сериала зрители узнают настоящую правду. Героиню все это время звали Елена Брунер.

Ее прошлое было трагическим — муж-следователь погиб при печальных обстоятельствах. Чтобы начать новую жизнь, женщина была вынуждена купить поддельный паспорт на имя Норы. Этот документ и помог ей полностью изменить свою судьбу.

Кадр из сериала «Ликвидация»

Смысл имени Норы

Сама героиня в сериале поясняет происхождение своего имени.

«Нора — это из Ибсена», — отмечает она в разговоре.

Речь идет о Норе Хелмер, персонаже знаменитой пьесы «Кукольный дом». В произведении Ибсена героиня тайно подделывает документ, чтобы спасти мужа. Когда обман раскрывается, она совершает смелый поступок — уходит из семьи. Этот образ стал символом женской самостоятельности.

Елена Брунер явно выбрала это имя не случайно. Как и литературная героиня, она использовала поддельный документ и после трагической истории с первым мужем планировала жить одна. Однако встреча с Гоцманом изменила её планы, подарив шанс на новую жизнь.

Ранее портал «Киноафиша» писал про сцену в «Ликвидации», которую зрители, кажется, разгадали спустя лишь 15 лет.

Фото: Кадры из сериала «Ликвидация»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
