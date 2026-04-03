Эту героиню «Клюквенного щербета» в первом сезоне полюбили миллионы, а теперь только презирают: зрители против хэппи-энда для Нурсемы

Нурсема Унал — одно из ключевых действующих лиц сериала «Клюквенный щербет». В первых сезонах она была настоящей любимицей публики: девушка из строгой консервативной семьи грезила не о кухне и пелёнках, а о самореализации и независимости.

Зрителей подкупали её амбиции, чувство собственного достоинства и гордый нрав. Однако со временем образ стал претерпевать изменения, и сегодня многие поклонники с трудом узнают в героине ту самую Нурсему.

Два неудачных замужества разбили ей сердце, но не отняли надежду на крепкую семью. Однако после расставания с Умутом, вместо того чтобы сосредоточиться на карьере, она увязла в любовных перипетиях.

Героиня металась между мужчинами, раздавала пустые обещания и даже согласилась на брак без взаимной симпатии — лишь бы не признавать собственных промахов.

К четвёртому сезону ситуация только обострилась. Сразу после развода с глубоко любимым Фиразом Нурсема начинает сближаться с Асилем, но при этом выходит замуж за Ильхами, к которому не питает никаких тёплых чувств. Она собственными руками рушит свою жизнь, но продолжает винить во всём обстоятельства.

Работа, о которой Нура когда-то так страстно мечтала, постоянно уходит на второй план. То семейные неурядицы, то душевные переживания, то мужнины указания — причина всегда находится. Она забросила занятия каллиграфией, перестала посещать психолога, постоянно конфликтует с супругом.

За четыре сезона героиня успела четырежды выйти замуж, перессориться с родными и трижды отказаться от своего призвания. Кроме того, с годами в ней проявилась неприятная черта: она быстро забывает добро.

Те, кто когда-то её поддерживал, при первых же неудачах автоматически переходят в разряд врагов. При этом сама Нурсема считает себя чуть ли не идеалом и категорически не выносит критики, пишет kp.ru.