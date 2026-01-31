Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Маизу из «Клона» напрасно ненавидели 25 лет: стоит пересмотреть сериал, чтобы убедиться, она там — самая адекватная

Маизу из «Клона» напрасно ненавидели 25 лет: стоит пересмотреть сериал, чтобы убедиться, она там — самая адекватная

31 января 2026 20:33
Кадр из сериала «Клон»

Мнение о ней поменялось.

Пожалуй, не было в сериале «Клон» персонажа, вызывавшего больше споров, чем Маиза. Практически все вокруг — и герои, и зрители — были единодушны в одном: она — настоящая злодейка.

Её поступки виделись как цепочка расчётливых интриг. Каждый шаг казался продуманным жестом, направленным на то, чтобы добиться своего любой ценой. Но современные зрители, пересмотрев «Клон», нашли в действиях Маизы немало правильного и теперь относятся к ней даже с состраданием.

Маиза в «Клоне»

Когда «Клон» впервые шёл на телеэкранах, главной всеобщей «нелюбимицей» была, конечно, Маиза. Она не только откровенно мешала главной героине, вмешиваясь в её отношения.

Маиза пошла ещё дальше и встала на пути к счастью собственной дочери, категорически запретив ей быть с любимым человеком, простым шофёром.

Кадр из сериала «Клон»

Героиня Маизы

На самом деле можно только посочувствовать судьбе этой героини. Потеряв любимого, она совершила роковую ошибку.

Маиза вышла замуж за его брата-близнеца, надеясь, что он сможет заменить утрату. Она изо всех сил старалась быть идеальной женой. Годы ушли на то, чтобы фактически в одиночку удержать семью на плаву.

Её недоверие к выбору дочери тоже имело свои причины. Это было желание матери уберечь ребёнка от возможной боли.

Со временем Маиза смогла признать, что была не права. В этом её ключевое отличие от безрассудной Жади. Героиня показала, что умеет извлекать уроки, гибко действовать в разных обстоятельствах и меняться к лучшему, несмотря ни на что.

«Чем больше смотришь "Клон", тем больше понимаешь: Маиза, пожалуй, самый здравомыслящий персонаж здесь», — такое мнение сейчас часто можно встретить в обсуждениях сериала.

Фото: Кадры из сериала «Клон»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этого героя поклонники «Fallout» ждали 25 лет: кого показали в предпоследней серии хита Этого героя поклонники «Fallout» ждали 25 лет: кого показали в предпоследней серии хита Читать дальше 30 января 2026
4 сезон «Тед Лассо» выйдет летом 2026 года: Apple TV приготовил неожиданный поворот в сюжете 4 сезон «Тед Лассо» выйдет летом 2026 года: Apple TV приготовил неожиданный поворот в сюжете Читать дальше 29 января 2026
Почему в «Игре престолов» Белые Ходоки никогда не говорили: в книгах Мартин придумал для них свой язык Почему в «Игре престолов» Белые Ходоки никогда не говорили: в книгах Мартин придумал для них свой язык Читать дальше 29 января 2026
Почему по полям едет именно синий трактор: в песне из детского мультика спрятана вся история СССР Почему по полям едет именно синий трактор: в песне из детского мультика спрятана вся история СССР Читать дальше 1 февраля 2026
Арья Старк в «Игре престолов» не смогла стать Безликой: меняет лица как перчатки, но этого недостаточно Арья Старк в «Игре престолов» не смогла стать Безликой: меняет лица как перчатки, но этого недостаточно Читать дальше 31 января 2026
У финала «Возвращения в Сайлент Хилл» двойной смысл: что на самом деле произошло с Джеймсом и Мэри У финала «Возвращения в Сайлент Хилл» двойной смысл: что на самом деле произошло с Джеймсом и Мэри Читать дальше 31 января 2026
В новой версии финала «Атаки титанов» раскрыли, что стало с Микасой после убийства Эрена: «Я разрыдалась» В новой версии финала «Атаки титанов» раскрыли, что стало с Микасой после убийства Эрена: «Я разрыдалась» Читать дальше 31 января 2026
Делаем макияж Тоси из «Девчат»: простые приемы визажистов, которые актуальны и в 2026 году Делаем макияж Тоси из «Девчат»: простые приемы визажистов, которые актуальны и в 2026 году Читать дальше 31 января 2026
12 лет зрители не могли разгадать финал «Интерстеллара»: смысл оказался куда проще 12 лет зрители не могли разгадать финал «Интерстеллара»: смысл оказался куда проще Читать дальше 31 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше