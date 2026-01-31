Маизу из «Клона» напрасно ненавидели 25 лет: стоит пересмотреть сериал, чтобы убедиться, она там — самая адекватная

Пожалуй, не было в сериале «Клон» персонажа, вызывавшего больше споров, чем Маиза. Практически все вокруг — и герои, и зрители — были единодушны в одном: она — настоящая злодейка.
Её поступки виделись как цепочка расчётливых интриг. Каждый шаг казался продуманным жестом, направленным на то, чтобы добиться своего любой ценой. Но современные зрители, пересмотрев «Клон», нашли в действиях Маизы немало правильного и теперь относятся к ней даже с состраданием.
Маиза в «Клоне»
Когда «Клон» впервые шёл на телеэкранах, главной всеобщей «нелюбимицей» была, конечно, Маиза. Она не только откровенно мешала главной героине, вмешиваясь в её отношения.
Маиза пошла ещё дальше и встала на пути к счастью собственной дочери, категорически запретив ей быть с любимым человеком, простым шофёром.
Героиня Маизы
На самом деле можно только посочувствовать судьбе этой героини. Потеряв любимого, она совершила роковую ошибку.
Маиза вышла замуж за его брата-близнеца, надеясь, что он сможет заменить утрату. Она изо всех сил старалась быть идеальной женой. Годы ушли на то, чтобы фактически в одиночку удержать семью на плаву.
Её недоверие к выбору дочери тоже имело свои причины. Это было желание матери уберечь ребёнка от возможной боли.
Со временем Маиза смогла признать, что была не права. В этом её ключевое отличие от безрассудной Жади. Героиня показала, что умеет извлекать уроки, гибко действовать в разных обстоятельствах и меняться к лучшему, несмотря ни на что.
«Чем больше смотришь "Клон", тем больше понимаешь: Маиза, пожалуй, самый здравомыслящий персонаж здесь», — такое мнение сейчас часто можно встретить в обсуждениях сериала.