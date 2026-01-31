Маизу из «Клона» напрасно ненавидели 25 лет: стоит пересмотреть сериал, чтобы убедиться, она там — самая адекватная

Пожалуй, не было в сериале «Клон» персонажа, вызывавшего больше споров, чем Маиза. Практически все вокруг — и герои, и зрители — были единодушны в одном: она — настоящая злодейка.

Её поступки виделись как цепочка расчётливых интриг. Каждый шаг казался продуманным жестом, направленным на то, чтобы добиться своего любой ценой. Но современные зрители, пересмотрев «Клон», нашли в действиях Маизы немало правильного и теперь относятся к ней даже с состраданием.

Маиза в «Клоне»

Когда «Клон» впервые шёл на телеэкранах, главной всеобщей «нелюбимицей» была, конечно, Маиза. Она не только откровенно мешала главной героине, вмешиваясь в её отношения.

Маиза пошла ещё дальше и встала на пути к счастью собственной дочери, категорически запретив ей быть с любимым человеком, простым шофёром.

Героиня Маизы

На самом деле можно только посочувствовать судьбе этой героини. Потеряв любимого, она совершила роковую ошибку.

Маиза вышла замуж за его брата-близнеца, надеясь, что он сможет заменить утрату. Она изо всех сил старалась быть идеальной женой. Годы ушли на то, чтобы фактически в одиночку удержать семью на плаву.

Её недоверие к выбору дочери тоже имело свои причины. Это было желание матери уберечь ребёнка от возможной боли.

Со временем Маиза смогла признать, что была не права. В этом её ключевое отличие от безрассудной Жади. Героиня показала, что умеет извлекать уроки, гибко действовать в разных обстоятельствах и меняться к лучшему, несмотря ни на что.