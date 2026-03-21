Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В книге «Ходячий замок» был любовный треугольник: вот что Миядзаки не стал добавлять в аниме

В книге «Ходячий замок» был любовный треугольник: вот что Миядзаки не стал добавлять в аниме

21 марта 2026 20:04
Кадр из мультфильма «Ходячий замок»

В оригинальной истории все было немного иначе. 

Мультфильм «Ходячий замок» вышел в 2004 году. Режиссёром выступил Хаяо Миядзаки. С годами картина стала классикой анимации.

Но не все зрители знают, что сюжет придумала не японская команда. История о Софи и Хауле принадлежит перу британской писательницы Дианы Уинн Джонс.

Солиман

В аниме «Ходячий замок» Миядзаки заметно изменил злодея по сравнению с книгой. Главной антагонисткой стала мадам Солиман.

Именно она заставляет волшебника Хаула участвовать в войне против соседнего королевства. Хаул всячески уклоняется. Он отправляет Софи на переговоры под видом своей пожилой матери. А иногда просто перемещает замок с места на место с помощью магии.

В этой версии истории главный враг — не конкретный человек, а сама война. Через этот конфликт Миядзаки выражает свою позицию против любых военных действий. Для его фильмов такой взгляд стал характерной чертой.

Кадр из мультфильма «Ходячий замок»

Ведьма

В книге Дианы Уинн Джонс главную злодейку зовут Болотная ведьма. Но на самом деле она только прикрывает настоящего врага. За ней стоит Лили Ангориан. Внешне она преподаёт в Уэльсе, но на самом деле оказывается могущественной демоницей.

Сам Хаул, он же Хоуэлл Дженкинс, тоже родом из обычного мира. В книге Уэльс выступает параллельным измерением. Софи поначалу даже ревнует его к Лили. Но под конец выясняется правда. Мотивы героев и их настоящая суть раскрываются совсем иначе, пишет Дзен-канал «Литинтерес».

Фото: Кадры из мультфильма «Ходячий замок» (2004)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше