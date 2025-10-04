Эту фразу Валиде Махидевран пропустила мимо ушей — и зря: Мустафа мог бы остаться в живых

Махидевран-султан была одной из первых возлюбленных молодого Сулеймана. Очаровательная брюнетка сумела покорить его сердце. Их чувства зародились еще в то время, когда Сулейман был лишь шехзаде. Она родила правителю наследника.

Однако затем отношение султана к фаворитке стало меняться. Он все чаще уделял внимание другим наложницам. Это вызывало у Махидевран сильное раздражение. Но настоящая буря эмоций разразилась в ее душе с появлением в гареме новой избранницы — Хюррем.

Мустафа и Хюррем

Махидевран изо всех сил пыталась вернуть расположение султана. В этой борьбе она часто использовала своего сына Мустафу. Она убеждала его, что причиной их немилости является Хюррем.

Постоянные стычки стали нормой. Однажды Махидевран даже добилась успеха. После очередного спора Сулейман принял ее сторону. Он заставил Хюррем принести извинения перед молодым Мустафой.

Какой совет дала Валиде Махидевран

Эти бурные события не ускользнули от внимания знати. Валиде-султан, наблюдая за происходящим, решила вмешаться. Она дала Махидевран мудрый совет — оставить сына в стороне от вражды с Хюррем.

Однако ее слова не были услышаны. Махидевран продолжала открыто заявлять, что будущее принадлежит ее наследнику. Такое поведение вселяло в Хюррем растущую тревогу.

Понимая исходящую от Мустафы угрозу, она начала действовать. Хюррем искусно плела интриги, которые в конечном счете привели к печальной участи шехзаде. А ведь у Махидевран были все шансы спасти сына, если бы она не манипулировала им.

