Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эту фразу Валиде Махидевран пропустила мимо ушей — и зря: Мустафа мог бы остаться в живых

Эту фразу Валиде Махидевран пропустила мимо ушей — и зря: Мустафа мог бы остаться в живых

4 октября 2025 10:51
Кадр из сериала «Великолепный век»

Наложница напрасно не прислушалась к мудрому совету.

Махидевран-султан была одной из первых возлюбленных молодого Сулеймана. Очаровательная брюнетка сумела покорить его сердце. Их чувства зародились еще в то время, когда Сулейман был лишь шехзаде. Она родила правителю наследника.

Однако затем отношение султана к фаворитке стало меняться. Он все чаще уделял внимание другим наложницам. Это вызывало у Махидевран сильное раздражение. Но настоящая буря эмоций разразилась в ее душе с появлением в гареме новой избранницы — Хюррем.

Мустафа и Хюррем

Махидевран изо всех сил пыталась вернуть расположение султана. В этой борьбе она часто использовала своего сына Мустафу. Она убеждала его, что причиной их немилости является Хюррем.

Постоянные стычки стали нормой. Однажды Махидевран даже добилась успеха. После очередного спора Сулейман принял ее сторону. Он заставил Хюррем принести извинения перед молодым Мустафой.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Какой совет дала Валиде Махидевран

Эти бурные события не ускользнули от внимания знати. Валиде-султан, наблюдая за происходящим, решила вмешаться. Она дала Махидевран мудрый совет — оставить сына в стороне от вражды с Хюррем.

Однако ее слова не были услышаны. Махидевран продолжала открыто заявлять, что будущее принадлежит ее наследнику. Такое поведение вселяло в Хюррем растущую тревогу.

Понимая исходящую от Мустафы угрозу, она начала действовать. Хюррем искусно плела интриги, которые в конечном счете привели к печальной участи шехзаде. А ведь у Махидевран были все шансы спасти сына, если бы она не манипулировала им.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что сериал скрыл одну конкретную султаншу.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Султанша, которая поссорила три страны: кем на самом деле была Хюррем — русской, украинкой или полькой? Султанша, которая поссорила три страны: кем на самом деле была Хюррем — русской, украинкой или полькой? Читать дальше 5 октября 2025
Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл Читать дальше 5 октября 2025
В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа? В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа? Читать дальше 5 октября 2025
Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»? Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»? Читать дальше 5 октября 2025
Почему андроидов в «Чужом» назвали по буквам алфавита: дело не в хронологии франшизы Почему андроидов в «Чужом» назвали по буквам алфавита: дело не в хронологии франшизы Читать дальше 5 октября 2025
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки Читать дальше 4 октября 2025
Почему Индиана Джонс все время в шляпе: для Спилберга и Лукаса это было принципиально Почему Индиана Джонс все время в шляпе: для Спилберга и Лукаса это было принципиально Читать дальше 4 октября 2025
40 млн рублей за квартиру: сейчас Катерине из «Москвы слезам не верит» пришлось бы брать взятки ради элитного жилья 40 млн рублей за квартиру: сейчас Катерине из «Москвы слезам не верит» пришлось бы брать взятки ради элитного жилья Читать дальше 4 октября 2025
Дело не только в 9 часах хронометража: 5 причин, почему сегодня сложно смотреть трилогию «Крестный отец» Дело не только в 9 часах хронометража: 5 причин, почему сегодня сложно смотреть трилогию «Крестный отец» Читать дальше 4 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше