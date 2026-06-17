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Эту фразу в «Хоббите» фанаты не поняли: но спустя годы Джексон может исправить главную ошибку трилогии с Арагорном

17 июня 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Хоббит»

Режиссер может сделать логичнее странный эпизод.

Новый фильм по миру Толкина «Охота на Голлума» способен придать неожиданный смысл эпизоду с Трандуилом и объяснить давнюю загадку, которую фанаты обсуждают больше десяти лет.

Странная реплика из финала «Хоббита»

Одним из самых обсуждаемых моментов фильма «Хоббит: Битва пяти воинств» стала сцена прощания Трандуила и Леголаса. Тогда король эльфов неожиданно отправил сына на поиски загадочного следопыта по прозвищу Бродяга, который позже окажется Арагорном.

Для зрителей эта реплика стала приятной отсылкой к трилогии «Властелин колец». Однако поклонники книг быстро заметили проблему: с точки зрения хронологии Толкина такая встреча выглядела слишком ранней. На момент событий «Хоббита» Арагорн еще не был тем самым знаменитым следопытом, о котором говорил Трандуил.

Новый фильм может все объяснить

Ситуация может измениться после выхода фильма «Властелин колец: Охота на Голлума». Уже известно, что в проекте вновь появится Трандуил в исполнении Ли Пейса, а одним из центральных персонажей станет Арагорн.

Именно здесь сценаристы могут связать две кинотрилогии. Согласно лору Толкина, Арагорн участвовал в поимке Голлума и доставил его в Лесное королевство, где того охраняли эльфы Трандуила. Это дает создателям отличную возможность показать, что король эльфов был лично знаком с будущим королем Гондора.

Новая глубина старой дружбы

Если эта версия подтвердится, отношения Леголаса и Арагорна во «Властелине колец» заиграют новыми красками. Их дружба окажется не случайной встречей двух героев, а продолжением старых связей между их народами.

Более того, Трандуил мог знать и отца Арагорна — Араторна. Такой сюжетный ход не только укрепил бы связь между фильмами Питера Джексона, но и превратил спорную сцену из «Хоббита» в важный элемент общей истории Средиземья.

Фото: Кадр из фильма «Хоббит»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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