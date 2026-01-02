Эту фразу Раневской повторяют едва ли не каждый день: но мало кто знает, что у нее есть продолжение

Фаина Раневская, легендарная актриса с неподражаемым талантом и характером, запомнилась зрителям не только яркими ролями, но и фразочками, которые разошлись на цитаты. Одна из самых известных — «Красота — страшная сила» — прозвучала в фильме «Весна» и с тех пор живёт своей жизнью.

Но оказывается, в оригинале у этой фразы было продолжение, которое так и не попало в финальную версию картины.

Фаина Раневская в фильме «Весна»

Именно в этой ленте Фаина Раневская, играя роль экономки Маргариты Львовны, подарила миру одну из самых знаменитых своих фраз. В запоминающейся сцене она стоит перед зеркалом, примеряет кокетливую шляпку, с улыбкой любуется своим отражением и с характерной интонацией произносит: «Да, красота — страшная сила!».

Этот момент навсегда врезался в память зрителей, хотя мало кто тогда догадывался, что у фразы было продолжение, оставшееся за кадром.

Полная версия фразы

Через секунду актриса тихо добавила: «А когда ее нет, это еще страшнее». И, вздохнув, завершила мысль: «Другие умирают без времени, а я так родилась…»

Это дополнение прекрасно отражает сложный внутренний мир и самоиронию Раневской. Она действительно часто сожалела, что опоздала родиться и чувствовала себя чужой в своём времени, считая, что её стиль и душа больше принадлежат XIX веку.

Любопытно, что впервые словосочетание «Красота — страшная сила» появилось ещё в 1883 году в малоизвестном стихотворении. Однако именно благодаря харизме и таланту Фаины Раневской, произнёсшей эту фразу с экрана спустя полвека, она обрела бессмертие и стала по-настоящему народным выражением.

