Переводим с языка «интердевочки» на русский: что значат слова Кисули о том, что она держит котов?

26 января 2026 09:54
Кадр из фильма «Интердевочка»

Героиня оказалась очень рискованной.

Фильм «Интердевочка» 1989 года стал настоящим символом перестройки, прорвав множество табу в советском кино.

Однако даже спустя три десятилетия после выхода некоторые его сцены продолжают ставить зрителей в тупик. Один из таких загадочных эпизодов происходит прямо в начале картины.

Сцена с Кисулей

В этой сцене Кисуля, разговаривая с милиционером, кокетливо заявляет, что никогда не пользуется автобусами и не хранит деньги в сберкнижке. А затем произносит фразу, которая для современного зрителя может звучать как загадка.

«Все знают, что я страшная транжирка, обожаю хорошо одеваться. Я котов держу», — заявляет героиня.

Кадр из фильма «Интердевочка»

Смысл фразы

Многие зрители так и не поняли, зачем Кисуля вдруг завела разговор о котах, особенно учитывая, что в кадре этих животных никто никогда с ней рядом не видел. Всё дело в специфическом жаргоне, на котором говорили персонажи того мира.

Слово «кот» в воровском сленге конца 80-х означало не животное, а сообщника. Это был человек (часто сутенёр или вор), который «работал» с девушками, обворовывая их клиентов.

Таким образом, фраза была скрытым признанием Кисули в том, что она связана с криминалом. Это делало её одной из самых отчаянных девушек в своей среде — ведь помимо своего заработка она могла претендовать и на долю от краж.

Фото: Кадры из фильма «Интердевочка» (1989)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
