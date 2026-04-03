Русский English
Эту экранизацию Кинга называли новыми «Очень странными делами», но всё пошло не так: «Будто смотрю мыльную оперу или малобюджетный фильм»

3 апреля 2026 17:38
Кадр из сериала «Институт»

У проекта только 6,7 на IMDb.

Премьера сериала «Институт» в прошлом году стала долгожданным событием для многотысячной армии поклонников творчества Стивена Кинга. Экранизация одноимённого романа писателя вызывала огромный интерес ещё до выхода — во многом благодаря успеху литературного первоисточника.

Исполнитель главной роли Бен Барнс накануне релиза подлил масла в огонь, заявив, что шоу ничем не уступит первым сезонам легендарных «Очень странных дел». Однако зрители, посмотревшие «Институт», с этим мнением категорически не согласились.

Сюжет

Двенадцатилетний мальчик с феноменальными способностями по имени Люк Эллис внезапно попадает в засекреченный центр, где содержатся дети, обладающие паранормальными дарованиями.

Руководит этим заведением безжалостная мисс Сигсби, которая проводит над юными узниками жестокие опыты. Те, кому удаётся пройти все испытания, отправляются в загадочную «Заднюю половину» — оттуда ещё никто не возвращался.

Благодаря своему выдающемуся интеллекту, Люк сплачивает других детей, чтобы вместе совершить отчаянный побег и обнародовать шокирующую правду об «Институте».

Параллельно развивается сюжетная линия Тима Джеймисона — бывшего стража порядка, который пытается начать новую жизнь в небольшом провинциальном городке.

Детали

Бен Барнс как раз и воплощает на экране образ Тима — бывшего полицейского, который оказывается в эпицентре леденящих кровь событий, происходящих в местном заведении.

«В этом шоу чувствуется дух первого сезона "Очень странных дел" — то же самое напряжение, тот же захватывающий дух. Но здесь есть ещё и детективная составляющая. Это не слепое копирование, а скорее близкие по духу мотивы», — пояснил актёр в одном из интервью.

Барнс признался, что сам является большим поклонником «Очень странных дел» — особенно первой главы. Однако «Институт», по его словам, представляет собой более мрачный, остросоциальный и жёсткий взгляд на похожую тематику.

Но зрители, посмотревшие проект, аналогии не оценили. У проекта средние 6,7 на IMDb и немало критики.

«В начале сериала царила атмосфера, интригующая завязка и персонажи, которые, казалось, обладали большим потенциалом. Но к середине восьми серий всё начинает разваливаться», «Я посмотрела 2 серии, и диалогов так много, что кажется, будто смотрю мыльную оперу», «Я очень надеялся на хорошую экранизацию книги, но все разочаровало. Снимали на iPhone? Или дело только в освещении? Половина сцен выглядит как низкобюджетный студенческий фильм», — пишут комментаторы.

Фото: Кадры из сериала «Институт»
Светлана Левкина
