Эту детективную новинку назвали «След Чикатило», но к маньяку она не имеет никакого отношения: объясняем, в чем смысл

Весной 2026 года выходит детективный триллер «След Чикатило», который уже на этапе анонса вызвал споры. Название напрямую отсылает к одному из самых известных преступников СССР, однако сам Андрей Чикатило в новом проекте не появляется. Почему же создатели решили использовать именно это имя?

Продолжение знакомой истории

Сериал стал спин-оффом проекта «Чикатило», выходившего в 2021–2022 годах с Дмитрием Нагиевым в главной роли. В центре нового сюжета — уже знакомые зрителям следователи Ирина Овсянникова в исполнении Юлии Афанасьевой и Виталий Витвицкий, которого играет Дмитрий Власкин.

Теперь героям предстоит расследовать новые преступления, которые происходят спустя годы после поимки маньяка. Однако тень прошлого по-прежнему влияет на происходящее.

Преступления без маньяка

Действие сериала разворачивается в начале 2000-х годов на юге России. После кризиса 1990-х на черноморские курорты возвращаются туристы, но спокойствие оказывается иллюзией. В регионе действует банда женщин по кличке Оспа, которых прозвали «амазонками».

Преступницы грабят путешественников и оставляют жестокие следы. Более того, они действуют в тех же местах, где когда-то орудовал Чикатило. Это и становится ключевой связью с прошлым.

История о последствиях

Режиссером проекта выступил Гога Мамаджанян. По словам создателей, сериал сосредоточен не на личности маньяка, а на последствиях его преступлений и атмосфере страха, которая осталась спустя годы.

Ранее франшиза уже расширялась — в 2024 году вышел проект «Тень Чикатило», посвященный подражателям. Новый сериал продолжает эту идею и показывает, как преступления прошлого могут влиять на будущие поколения.

Название как главный крючок

Создатели не скрывают: имя Чикатило в названии — это не только сюжетная связь, но и сильный драматический акцент. Оно сразу задает тон истории и усиливает тревожную атмосферу.

Однако зрители уже спорят, оправдан ли такой ход, передает дзен-канал «Изнанка сериала». Одни считают его логичным продолжением франшизы, другие — слишком громким маркетинговым приемом.