Не такой уж Илья Муромец герой: поняла это, когда внимательно пересмотрела мультфильм

9 февраля 2026 09:54
Кадр из мультфильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник»

Персонаж позволил себе странный поступок.

В мультфильме «Илья Муромец и Соловей Разбойник» есть деталь, которая может удивить зрителя. В такой истории обычно ждёшь, что зло будет наказано, а герой восторжествует. Но здесь всё немного сложнее.

Вспомните того персонажа, который похож на Элвиса Пресли. Сначала он кажется просто смешным злодеем. Однако за этим комичным образом скрывается по-настоящему тёмная суть.

Он оказывается работорговцем, который силой увозит девушек в чужие страны. И что самое странное — он так и остаётся безнаказанным, хотя его преступления раскрыты.

Кадр из мультфильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник»

Зрители ожидают, что Илья Муромец вмешается и накажет злодея, но богатырь остаётся в стороне. Этот неожиданный поворот вносит в сказку тревожную нотку.

«Не такой уж Илья и герой. Видимо то, что его не касается, туда он и не вмешивается», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из мультфильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник» (2007)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
